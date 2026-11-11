Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη – Η ανακοίνωση του σχολείου για το περιστατικό

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων στον χώρο της πισίνας στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθησαν ο υπεύθυνος της εταιρείας καθαρισμού και οι δύο υπάλληλοι-συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες στον χώρο της πισίνας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο. Αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις θα αποφασιστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το περιστατικό αποδίδεται σε λανθασμένη χρήση ή ανάμειξη χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας. Ειδικότερα, η ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ που έσπευσε στο σημείο απομάκρυνε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από τον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε άμεσα στην εκκένωση του κτιρίου, ενώ μαθητές και εργαζόμενοι μετακινήθηκαν σε ασφαλή χώρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, συνολικά 14 άτομα μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε νοσοκομεία. Δεκατρείς μαθητές παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα, ενώ ένας μεταφέρθηκε με υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του.

Από τους μαθητές, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια, ηλικίας περίπου έξι ετών, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και έλαβαν εξιτήριο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι ενήλικες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη για το περιστατικό

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσαν τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, γνωστοποιώντας ότι έγινε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από εξωτερικό συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στην πισίνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».