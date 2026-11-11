Ουκρανία: Συναγερμός στην Οδησσό μετά το αιματηρό ρωσικό πλήγμα σε πολυσύχναστη αγορά – Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Τσορνομόρσκ, στην περιφέρεια Οδησσού της Ουκρανίας, την Τετάρτη (11/11). Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Κίπερ, δύο από τους τραυματίες υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους τρεις. Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, σε ώρα αυξημένης κίνησης, προκαλώντας επίσης ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως μεταδίδουν το Kyiv Independent και το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, στόχος της επίθεσης ήταν η αγορά «Ράνοκ», σε κεντρικό σημείο του Τσορνομόρσκ.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε την ώρα που στο Άμπου Ντάμπι διεξαγόταν ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον τερματισμό του πολέμου. Παρά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές συνεχίστηκαν, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στις διπλωματικές προσπάθειες και την κατάσταση στο πεδίο.

Οι πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, ωστόσο ο απολογισμός αυξήθηκε τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχιζόταν η παροχή πρώτων βοηθειών και η μεταφορά των θυμάτων σε νοσοκομεία.

Δύο τραυματίες κατέληξαν στο νοσοκομείο

Σε νεότερη ενημέρωση, ο Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση έχασαν τη ζωή τους.

«Δυστυχώς, δύο άνθρωποι που νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση μετά την εχθρική επίθεση στο Τσορνομόρσκ κατέληξαν στο νοσοκομείο. Έτσι, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους τρεις», ανέφερε.

Ο περιφερειάρχης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, συνολικά 11 άνθρωποι είχαν αναφερθεί ως τραυματίες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ενημερώσεων, μεταξύ των οποίων και οι δύο που αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Νωρίτερα, εννέα τραυματίες είχαν διακομιστεί σε νοσοκομεία, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν σοβαρή την κατάσταση τεσσάρων εξ αυτών.

🤬 RUSSIA STRIKES MARKET IN CENTRAL CHORNOMORSK, ODESA OBLAST, KILLING ONE AND INJURING 11 Local media report that the casualty figures are preliminary and may rise as more information becomes available. 📹 Dumskaya https://t.co/1OvBjXuJzd — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) November 11, 2026

Η προειδοποίηση για drone και το πλήγμα στο κέντρο της πόλης

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην περιφέρεια Οδησσού ήχησε περίπου στις 11:00 το πρωί, τοπική ώρα.

Την ίδια στιγμή, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποιούσε για την προσέγγιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με κινητήρα τζετ προς το Τσορνομόρσκ.

Περίπου στις 12:30, ο Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πλήξει αγορά στο κέντρο της πόλης.

«Ο εχθρός πραγματοποίησε ύπουλο πλήγμα σε αγορά στο κεντρικό τμήμα του Τσορνομόρσκ. Πρόκειται για σημείο όπου αυτή την ώρα υπάρχει πάντα πολύς κόσμος», ανέφερε.

Οι αρχές δεν είχαν διευκρινίσει αρχικά εάν η αγορά επλήγη απευθείας από drone, από συντρίμμια καταρριφθέντος αεροσκάφους ή από άλλο όπλο.

Russia attacked a market in the town of Chornomorsk in the Odessa region during negotiations. At least three civilians were killed and dozens were injured. https://t.co/6Dsz8AO5vd — Денис Казанський (@den_kazansky) November 11, 2026

Ζημιές σε κατοικίες, εμπορικά περίπτερα και αυτοκίνητα

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε εμπορικά περίπτερα της αγοράς και σε κατοικία.

Στο σημείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε γειτονικά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Πυροσβέστες και διασώστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και την αντιμετώπιση των συνεπειών του πλήγματος.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές ασφαλείας άρχισαν να συγκεντρώνουν στοιχεία και να καταγράφουν τις καταστροφές, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανό έγκλημα πολέμου.

Δεύτερη ρωσική επίθεση στην πόλη μέσα σε τρεις ημέρες

Το πλήγμα της Τετάρτης ήταν το δεύτερο που δέχθηκε το Τσορνομόρσκ μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Στις 9 Νοεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν πλήξει διώροφη κατοικία στην πόλη, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Το Τσορνομόρσκ βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην περιφέρεια Οδησσού, και αποτελεί σημαντικό λιμενικό κέντρο της Ουκρανίας.

Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις αποκατάστασης των ζημιών και η καταγραφή των συνεπειών της επίθεσης συνεχίζονται.