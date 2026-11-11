ΗΠΑ: Μπλόκαραν την καθαίρεση του Χέγκσεθ οι Ρεπουμπλικανοί – «Δεν τελείωσε τίποτα», προειδοποιούν οι Δημοκρατικοί

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Προσωρινά αποφεύγει τη διαδικασία παραπομπής με στόχο την καθαίρεσή του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της παραπομπής των σχετικών κατηγοριών σε κοινοβουλευτική επιτροπή, εμποδίζοντας την άμεση εξέτασή τους από την ολομέλεια. Με 211 ψήφους υπέρ και 204 κατά, οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την πρωτοβουλία του βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος κατηγορεί τον επικεφαλής του Πενταγώνου για διεξαγωγή πολέμου εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς τον Ιανουάριο αναλαμβάνουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το BBC, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/11), λίγες ώρες μετά την πρώτη συνέντευξη Τύπου του Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο εδώ και έξι μήνες, κατά την οποία χαρακτήρισε την προσπάθεια καθαίρεσής του «φάρσα» και «σαμποτάζ».

Η πρόταση για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας είχε κατατεθεί από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Τι αποφάσισε η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η ψηφοφορία δεν αφορούσε την ουσία των κατηγοριών εναντίον του Χέγκσεθ, αλλά το εάν τα οκτώ άρθρα παραπομπής θα συζητούνταν άμεσα στην ολομέλεια ή θα διαβιβάζονταν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής.

Η δεύτερη επιλογή επικράτησε με 211 ψήφους έναντι 204.

Η επιτροπή ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και, δεδομένου ότι απομένει περιορισμένος χρόνος μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η απόφαση ουσιαστικά αναστέλλει την πρωτοβουλία.

Ο Μάσι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την παραπομπή της υπόθεσης στην επιτροπή.

Περισσότεροι από δώδεκα βουλευτές απουσίαζαν από την ψηφοφορία, μεταξύ των οποίων 11 Δημοκρατικοί.

Ορισμένοι επικαλέστηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα που τους εμπόδισαν να φτάσουν εγκαίρως στο Καπιτώλιο.

Οι απουσίες προκάλεσαν επικρίσεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Πρέπει να εμφανίζεστε και να κάνετε τη δουλειά σας», δήλωσε στο CNN ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του που δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Τραμπ: «Απέτυχαν παταγωδώς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε με ικανοποίηση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπερασπιζόμενος δημόσια τον υπουργό Άμυνας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προσπάθεια παραπομπής «απέτυχε παταγωδώς».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, καθώς και στην αύξηση των στρατολογήσεων στις ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τον Χέγκσεθ.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον υπουργό Άμυνας «σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη».

Η τοποθέτησή του αποτελεί σαφή ένδειξη ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Χέγκσεθ εξακολουθεί να διαθέτει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου.

«Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι μόνο η αρχή»

Διαφορετική ήταν η αντίδραση των Δημοκρατικών. Ο επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, προειδοποίησε ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί.

«Αυτό δεν είναι το τέλος. Είναι μόνο η αρχή», δήλωσε μετά την ψηφοφορία.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας τον Ιανουάριο, μετά τις επιτυχίες τους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών δημιουργεί τη δυνατότητα επανεξέτασης των κατηγοριών εναντίον του υπουργού Άμυνας.

Οι προτάσεις παραπομπής μπορούν να μεταφερθούν και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, επιτρέποντας στους Δημοκρατικούς να επαναφέρουν τη διαδικασία.

Οι οκτώ κατηγορίες εναντίον του Χέγκσεθ

Ο Τόμας Μάσι κατέθεσε τη Δευτέρα (9/11) οκτώ άρθρα παραπομπής, κατηγορώντας τον Χέγκσεθ για σοβαρές παραβιάσεις του νόμου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής υποστηρίζει ότι ο υπουργός Άμυνας διεξήγαγε στρατιωτικές επιχειρήσεις για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

«Παραβιάζει τον νόμο και πρέπει να λογοδοτήσει», υποστήριξε ο Μάσι.

Άλλες κατηγορίες αφορούν τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και στην Καραϊβική.

Στα άρθρα παραπομπής περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ο Χέγκσεθ επέβλεψε εξωδικαστικές εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για κατηγορίες του Μάσι, τις οποίες ο υπουργός Άμυνας απορρίπτει.

Χέγκσεθ: «Δεν είναι πατριωτισμός, είναι σαμποτάζ»

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ο Χέγκσεθ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Μάσι, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να μετατρέψει τις πολιτικές του διαφωνίες με την κυβέρνηση σε λόγους καθαίρεσης.

Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολιτικό τέχνασμα» ενός «δυσαρεστημένου και ηττημένου» αντιπάλου της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υποστήριξε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν αδικήματα που δικαιολογούν παραπομπή, αλλά πολιτικές διαφωνίες σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η προσπάθεια καθαίρεσής του στέλνει λανθασμένο μήνυμα στους αντιπάλους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία δημιουργεί την εντύπωση ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να τιμωρήσει στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους για την εκτέλεση νόμιμων επιχειρήσεων.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι σαμποτάζ», δήλωσε.

Η απογοήτευση του Μάσι και το σχέδιο για τον Ιανουάριο

Ο Τόμας Μάσι δήλωσε μετά την ψηφοφορία ότι το αποτέλεσμα δεν τον εξέπληξε, αλλά τον απογοήτευσε.

«Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Απλώς δεν μπορούν να αποφασίσουν να το κάνουν, ακόμη και όταν θα τους ωφελούσε πολιτικά», ανέφερε, σύμφωνα με το CBS.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής είχε αναγνωρίσει εξαρχής ότι η προσπάθειά του δύσκολα θα συγκέντρωνε την απαιτούμενη υποστήριξη όσο το κόμμα του διατηρεί τον έλεγχο της Βουλής.

Ωστόσο, είχε υποστηρίξει ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να ωθήσει τον Τραμπ να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ πριν από την ανάληψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τους Δημοκρατικούς.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στη σημερινή Ρεπουμπλικανική Γερουσία τη δυνατότητα να εγκρίνει τον διάδοχό του.

Ο Μάσι, ο οποίος έχασε την προσπάθεια επανεκλογής του από αντίπαλο που υποστήριξε ο Τραμπ, έχει επικρίνει επανειλημμένα τον πόλεμο στο Ιράν.

Είχε επίσης συγκρουστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο ζητώντας τη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν.

Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν το πολιτικό μέλλον του

Παρά την κοινοβουλευτική νίκη της Τρίτης, ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με το BBC, αρκετοί βουλευτές, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εκφράζουν αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να παραμείνει στη θέση του.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει πως ο Χέγκσεθ είτε θα παραιτηθεί είτε θα απομακρυνθεί από τον Τραμπ.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για τον Λευκό Οίκο, μετά την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Προς το παρόν, η ψηφοφορία της 10ης Νοεμβρίου προσφέρει στον επικεφαλής του Πενταγώνου μια σημαντική ανάπαυλα.

Ωστόσο, η παραπομπή των κατηγοριών σε επιτροπή δεν συνιστά αθώωση, καθώς η ουσία τους δεν εξετάστηκε από την ολομέλεια.

Με την αλλαγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τον Ιανουάριο, το ζήτημα ενδέχεται να επανέλθει στην πολιτική ατζέντα της Ουάσιγκτον.