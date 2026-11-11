Φενέρμπαχτσε: Αποχώρησε ο Ντιρκ Κάουτ έπειτα από μόλις δύο αγώνες στον πάγκο

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Την αποχώρηση του Ντιρκ Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώνοντας τη σύντομη συνεργασία της με τον Ολλανδό προπονητή, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα σε μόλις δύο αναμετρήσεις.

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει προσωρινά τον πάγκο του τουρκικού συλλόγου μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του.

Στην πρώτη του αναμέτρηση, η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε με 2-1 από την Γκεζτέπε, ενώ στο δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι υπό τις οδηγίες του επικράτησε με 3-2 της Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Η νίκη απέναντι στην αγγλική ομάδα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Κάουτ, καθώς είχε αγωνιστεί με τη φανέλα των «κόκκινων» από το 2006 έως το 2012, καταγράφοντας συνολικά 285 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για τον Κάουτ

Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ολλανδό με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση του με τον σύλλογο και στην προσφορά του τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως προπονητή.

«Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ! Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.

Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου εξασφάλισαν για σένα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα. Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια».