ΠΑΕ ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και καταλήγουν να γελοιοποιούνται»

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Επίθεση σε όσους υποστηρίζουν ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε από τη διαιτησία στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (8/11) με τον Λεβαδειακό εξαπολύει με ανακοίνωσή της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Η Ένωση κάνει λόγο για κάποιους που «… έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες», ενώ τονίζει ότι στην εν λόγω αναμέτρηση υπήρξαν διαιτητικά λάθη, τα οποία διορθώθηκαν από το VAR. Εκφράζει, δε, τη διαμαρτυρία της για τη μη αποβολή παίκτη του Λεβαδειακού, «για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν εχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε σταθηκε στο υψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».