Τεχεράνη: Απορρίπτει τις «αβάσιμες κατηγορίες» του Παρισιού περί ιρανικής ευθύνης στις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ

Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις «αβάσιμες κατηγορίες» της Γαλλίας περί εμπλοκής του στις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.

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Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις «αβάσιμες κατηγορίες» της Γαλλίας ότι η Τεχεράνη έπαιξε ρόλο στις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο εκατοντάδες ψυγεία σε σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.
  • Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία».
  • Η Γαλλία «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επισημαίνοντας ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής και τιμωρίας.

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Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις «αβάσιμες κατηγορίες» της Γαλλίας ότι η Τεχεράνη έπαιξε ρόλο στις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο εκατοντάδες ψυγεία σε σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία», προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα αυτή την τετριμμένη πολιτική εκτόξευσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η Γαλλία, η οποία κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ιράν ότι ευθύνεται για τις κυβερνοεπιθέσεις κατά ψυγείων γαλλικών σούπερ μάρκετ, «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Εκτός από την κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο ΥΠΕΞ και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων, «σας λέω επίσης ότι δεν αποκλείουμε τίποτα και ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, περιλαμβανομένων κάποιων στα οποία δεν θα αναφερθούμε δημοσίως, τα οποία θα κρίνουμε αναλογικά και απαραίτητα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», εξήγησε ο Μπαρό.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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