Θάνος Πετρέλης για τον Φοίβο: «Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί…»

Ο Θάνος Πετρέλης φιλοξενήθηκε στο «Νωρίς-Νωρίς» από τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, όπου μίλησε για τη συνεργασία του με τον Φοίβο, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» και «μύθο».

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Θάνος Πετρέλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης φιλοξένησαν στο «Νωρίς-Νωρίς» τον Θάνο Πετρέλη, ο οποίος μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον Φοίβο και τη συνεργασία τους.
  • Αναφερόμενος στη γνωριμία τους, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Με τον Φοίβο δεν γνωριζόμασταν καν πριν μου γράψει τραγούδι. Ο Φοίβος ήταν θρύλος, ήταν σαν μύθος».
  • Επιπλέον, χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ως ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί, αναφέροντας: «Ήμουν ο πρώτος που πήρα τραγούδι του Φοίβου πρωτοεμφανιζόμενος, στη πρώτη του δουλειά».

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Το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης φιλοξένησαν στο «Νωρίς-Νωρίς» τον Θάνο Πετρέλη. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον Φοίβο και την συνεργασία τους.

Μιλώντας για τον Φοίβο, ο Θάνος Πετρέλης είπε στη διάρκεια της συνέντευξής του: «Με τον Φοίβο δεν γνωριζόμασταν καν πριν μου γράψει τραγούδι. Ο Φοίβος ήταν θρύλος, ήταν σαν μύθος».

Αμέσως μετά, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είπε: «Είχε κάνει όλα τα πολύ μεγάλα της Δέσποινας και ήταν και πολύ έτσι πραγματικά όχι σημαντικό γεγονός για εμένα, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί.

Όπως θα ήταν και ό,τι καλύτερο σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, πολλώ δε μάλλον πρωτοεμφανιζόμενο. Ήμουν ο πρώτος που πήρα τραγούδι του Φοίβου πρωτοεμφανιζόμενος, στη πρώτη του δουλειά». 

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