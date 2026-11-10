Υγεία πάνω απ’ όλα – Η Αξία της Πρόληψης: Πώς η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της Υγείας

Τα αποτελέσματα του «Προλαμβάνω», τα επόμενα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και η επανεκκίνηση του προγράμματος για την παχυσαρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενότητας «Η Αξία της Πρόληψης: Πώς η Πρωτοβάθμια Φροντίδα μπορεί να αλλάξει τον Χάρτη της Υγείας» στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Στη συζήτηση, που συντόνισε ο αρχισυντάκτης της Realnews Αλέξανδρος Κόντης, συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο Chief Operating Officer του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Νικόλαος Μαραθιάς, και η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Του Θάνου Μωριάτη

Η κα Ψαλτοπούλου υπενθύμισε ότι η αξία της πρόληψης ήταν γνωστή ήδη από τον Ιπποκράτη και τη συνέδεσε με τη μακροζωία και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως εξήγησε, το «Προλαμβάνω» ήταν το πρώτο οργανωμένο και ψηφιοποιημένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στη χώρα και μας έφερε στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι πολίτες ενημερώνονται απευθείας στο κινητό τους για εξετάσεις όπως η μαστογραφία και ο έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το επόμενο βήμα, είπε, είναι να αυξηθεί η συμμετοχή και να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους: «Φανταστείτε πληθυσμούς σε αγροτικές περιοχές, στο βουνό, σε νησιά». Χαρακτήρισε το πρόγραμμα «μια αρχή». Όπως εξήγησε, μαζί με το ψηφιακό αποθετήριο εργαστηριακών εξετάσεων και τα εθνικά αρχεία νεοπλασιών, θα δώσει δεδομένα για τον σχεδιασμό στρατηγικών ανά περιοχή και ηλικιακή ομάδα.

Η κα Κράββαρη ανέφερε ότι περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν προγραμματίσει εξετάσεις στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω». Περίπου μισό εκατομμύριο εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. «Δεν μιλάμε μόνο για διαγνώσεις, μιλάμε για πραγματικές ιστορίες πολιτών που άλλαξε η ζωή τους», τόνισε. «Η πρόληψη είναι πλέον κεντρική πολιτική προτεραιότητα για μας. Είναι αλλαγή παραδείγματος στη δημόσια υγεία σήμερα», πρόσθεσε. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με εθνικούς πόρους έως το 2030, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας από ελληνικά πανεπιστήμια θα ολοκληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο.

Η Γενική Γραμματέας ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται πιλοτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ξεκινά, επίσης, πιλοτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες όπως οι αλιείς, που εκτίθενται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την παχυσαρκία, ανέφερε ότι έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει έως το τέλος του μήνα και οι δικαιούχοι θα μπορούν να ολοκληρώσουν τους οκτώ κύκλους που προβλέπονταν.

Ο κ. Μαραθιάς σημείωσε ότι στις δομές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έγιναν πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω». Επικαλέστηκε ευρωπαϊκές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη επιστρέφει 7 ευρώ στο σύστημα υγείας. Έθεσε όμως το ζήτημα των αποζημιώσεων: «Δεν αναζητάμε μια άκριτη αύξηση τιμών. Πρέπει να συνδεθούν τα αποτελέσματα και οι εξετάσεις με την ποιότητα». Όπως είπε, ο όμιλος διαθέτει πάνω από 800 διαπιστευμένες εξετάσεις, ενώ ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει όλους τους παρόχους με τις ίδιες τιμές. Σημείωσε ότι στην Ευρώπη το clawback δεν ξεπερνά το 10%. Στην Ελλάδα, όπως είπε, φθάνει το 20–25% στα βιολογικά υγρά και το 45% στις απεικονιστικές εξετάσεις. «Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμο», τόνισε.

Για το αίτημα αύξησης της κρατικής συμμετοχής, η κα Κράββαρη απάντησε ότι το ζήτημα αξιολογείται, πάντα με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Κλείνοντας, κάλεσε σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών και επιστημονικής κοινότητας για «τη νέα σελίδα που έχει ήδη ξεκινήσει γύρω από τη δημόσια υγεία στη χώρα μας».

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», διοργανώνουν η Next is Now και η DOME Consulting. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Οι εργασίες μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

Χρυσοί χορηγοί: ELPEN, DEMO

Ασημένιοι χορηγοί: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett, Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»

Χορηγοί επικοινωνίας: oloygeia.gr, enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr