Υγεία πάνω απ’ όλα 2026 – Αυξήσεις Ασφαλίστρων Υγείας: Μύθοι, Δεδομένα και η Πραγματική Εικόνα του Κόστους Νοσηλείας: «Σημασία δεν έχει να πληρώνουμε περισσότερα, αλλά πιο στοχευμένα»

Οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας δεν εξηγούνται με έναν μόνο παράγοντα. Αυτό ήταν το κοινό συμπέρασμα της ενότητας «Αυξήσεις Ασφαλίστρων Υγείας: Μύθοι, Δεδομένα και η Πραγματική Εικόνα του Κόστους Νοσηλείας» στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026».

Του Θάνου Μωριάτη

Στη συζήτηση, που συντόνισε ο οικονομικός συντάκτης της Realnews Δημήτρης Χριστούλιας, συμμετείχαν ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνης, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ Αργυρή Βαγιωνά, ο γενικός διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Θεόδωρος Χαμακιώτης και ο σύμβουλος διοίκησης του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ Σωκράτης Γουρλής.

Ζαμάνης: «Δεν είναι μια απλή εξίσωση»

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναγνώρισε ότι το κόστος της υγείας αυξάνεται, λόγω της τεχνολογίας, της γήρανσης του πληθυσμού και των νέων θεραπειών. Τόνισε όμως ότι το ζητούμενο είναι η σωστή κατανομή των πόρων: «Σημασία δεν έχει να πληρώνουμε περισσότερα, αλλά να πληρώνουμε πιο στοχευμένα». Υπενθύμισε ότι ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το 70% του νοσηλίου σε ιδιωτική κλινική. Για την προβλεψιμότητα του κόστους είπε: «Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι, τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, να αντιμετωπίσει εκ των υστέρων και ένα κόστος το οποίο δεν μπορούσε να το προβλέψει». Ως προτεραιότητες του Οργανισμού ανέφερε τους στοχευμένους ελέγχους, τα ψηφιακά εργαλεία και την αξιολόγηση των παρόχων από τους ασφαλισμένους.

Χαμακιώτης: «Αυτά τα λεφτά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει»

Ο Θεόδωρος Χαμακιώτης ανέφερε ότι μετά την πανδημία το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 30–35%. Έδωσε και παραδείγματα για το κόστος των νέων θεραπειών: η δόση της νέας θεραπείας για τον καρκίνο του παγκρέατος κοστίζει 34.000 ευρώ και οι θεραπείες CAR-T φθάνουν τις 250.000–300.000 ευρώ. «Αυτά τα λεφτά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει», σημείωσε. Επικαλέστηκε τον δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον οποίο τα ιδιωτικά νοσοκομεία επηρέασαν μόλις κατά 1,25% τον ιατρικό πληθωρισμό του 2024, που ήταν περίπου 6,5%. «Υπάρχει ένα blame game μεταξύ μας, που δεν πρέπει να γίνεται», είπε, και ζήτησε λύση για τον ΦΠΑ 24% στα νοσήλια.

Γουρλής: «Μύθος» ο ρόλος των διαγνωστικών

«Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο του πάνελ και να πω “μύθος”». Έτσι απάντησε ο Σωκράτης Γουρλής στην άποψη ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις ανεβάζουν τα ασφάλιστρα. Όπως εξήγησε, η έγκαιρη διάγνωση κοστίζει πολύ λιγότερο από τις πολυήμερες νοσηλείες. Σημείωσε ότι 9 στους 10 πολίτες κάνουν τις εξετάσεις τους σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ, όπως είπε, «από τους 10 συμπολίτες μας που μπαίνουν στα εργαστήριά μας, ουσιαστικά αποζημιωνόμαστε τους 5». Πρότεινε τη μετάβαση «από διαχείριση της ασθένειας σε διαχείριση της υγείας».

Βαγιωνά: «Δεν γίνεται η υγεία χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας»

Η Αργυρή Βαγιωνά στάθηκε στις αυξανόμενες ανάγκες αποκατάστασης των υπερηλίκων. Πρότεινε κίνητρα αντίστοιχα με το επενδυτικό clawback ή ειδικούς προϋπολογισμούς για τους υπερήλικες ασθενείς. «Δεν γίνεται η υγεία χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως δεν γίνεται η υγεία και χωρίς ιδιωτικό σύστημα υγείας», τόνισε. Κατέληξε ότι η συνεργασία πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα, ώστε το 2030 να μη χρειαστεί να γίνει ξανά η ίδια συζήτηση.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr. Εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

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Ασημένιοι χορηγοί: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett, Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

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