Υγεία πάνω απ’ όλα 2026: Οι προκλήσεις της χρηματοδότησης και το στοίχημα της πρόληψης

Η χρηματοδότηση των νέων θεραπειών, η ενίσχυση του ΕΣΥ και η επένδυση στην πρόληψη βρέθηκαν στο επίκεντρο των χαιρετισμών του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμου Σιάσου, στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο υπουργός ανέδειξε τις αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργεί η ιατρική καινοτομία για τα συστήματα υγείας, ενώ ο πρύτανης του ΕΚΠΑ έδωσε έμφαση στη συμβολή της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της επιστημονικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», το συνέδριο διοργανώνεται από τη Next is Now και την DOME Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Γεωργιάδης: Το κόστος της καινοτομίας και οι ανάγκες του ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες θεραπείες δημιουργούν δυνατότητες για την αντιμετώπιση ασθενειών, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών. Παράλληλα, όμως, αυξάνουν σημαντικά τις απαιτήσεις από τους προϋπολογισμούς υγείας.

«Όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά. Αλλά είναι και εξαιρετικά κοστοβόρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι κανένα κράτος δεν διαθέτει προϋπολογισμό επαρκή για να καλύψει πλήρως αυτές τις προκλήσεις. Για την Ελλάδα, σημείωσε ότι η δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπεται κατά περίπου 1,5 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ά. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην προοπτική υψηλότερης φορολόγησης προϊόντων καπνού, αλκοόλ και προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αλάτι στην Ευρώπη, με στόχο, όπως είπε, τα έσοδα να κατευθύνονται στα συστήματα υγείας. Διευκρίνισε ότι δεν είχε ληφθεί σχετική απόφαση στο ECOFIN, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ακολουθήσουν.

Αναφέρθηκε επίσης στα ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση των δαπανών, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Όπως επισήμανε, η καλύτερη καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του προγράμματος «Προλαμβάνω», μπορεί να συμβάλει στην πρόβλεψη των μελλοντικών δαπανών. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι τα πρωτόκολλα δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η πρόσβαση στις θεραπείες και οι ελλείψεις προσωπικού

Ο υπουργός υπερασπίστηκε το έργο του ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι οι επιτυχίες του δεν αναδεικνύονται στον ίδιο βαθμό με τα προβλήματά του. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, για τους οποίους είχαν εξαντληθεί άλλες θεραπευτικές επιλογές, έλαβαν πρόσφατα νέα θεραπεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρείχε.

Αναφέρθηκε ακόμη στη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με ειδικευμένους γιατρούς μέσω του MyHealth App και της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566. Για τις αναμονές στα νοσοκομεία, επικαλέστηκε τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αναφέροντας ότι στο «Γεννηματάς», το οποίο δέχεται περισσότερους από 1.000 πολίτες σε εφημερία, η μέση αναμονή διαμορφώνεται σε τέσσερις ώρες και έντεκα λεπτά.

Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις προσωπικού. Αναφερόμενος ειδικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σημείωσε ότι προχωρούν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπιση της μείωσης του προσωπικού.

«Εγώ δεν θα κρύψω τα προβλήματα που έχουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να προβάλλονται και οι επιτυχίες του συστήματος. Κατά την αποτίμησή του, το ΕΣΥ βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί.

Σιάσος: Πρόληψη, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Σιάσος επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός με ορίζοντα το 2030 πρέπει να συνυπολογίζει τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών. Η ταχύτητα και η δυνατότητα εξατομίκευσης των θεραπειών αποκτούν, όπως ανέφερε, πρωταγωνιστικό ρόλο, καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία πολιτείας, πανεπιστημίων, επιστημόνων και ιδιωτικού τομέα.

Περιγράφοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σημείωσε ότι διαθέτει 90 πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια σε 16 νοσοκομεία, με τριπλή αποστολή: την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, την παραγωγή έρευνας και καινοτομίας και την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ ξεχώρισε τρεις τομείς στους οποίους, κατά την εκτίμησή του, έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια: τη στελέχωση, τις υποδομές και την πρόληψη. Αναφέρθηκε στους διορισμούς γιατρών και νοσηλευτών, στην ενίσχυση των ιατρικών σχολών με νέους επίκουρους καθηγητές, καθώς και στις ανακαινίσεις νοσοκομειακών δομών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο «Προλαμβάνω», στον σχεδιασμό του οποίου, όπως είπε, είχε σημαντική συνεισφορά το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το χαρακτήρισε ως το σπουδαιότερο πρόγραμμα πρόληψης που έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος τη μελέτη άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και υπογραμμίζοντας τον σχεδιασμό, τις υπηρεσίες και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

«Υγεία πάνω απ’ όλα σημαίνει λοιπόν ένα σύστημα ανθεκτικό που συνδυάζει πρόληψη και αποτελεσματική περίθαλψη», ανέφερε ο κ. Σιάσος.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα portals enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ ο Real FM μεταδίδει εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN και DEMO. Ασημένιοι χορηγοί είναι οι: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett και Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

Χορηγοί είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM και Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης».

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: oloygeia.gr , enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr