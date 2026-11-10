Ρωσία: Βάζει στο επίκεντρο των συνομιλιών του Άμπου Ντάμπι τη νέα «αδιαίρετη» αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης

Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν «φωτιά», η ρωσική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι ο πυρήνας των διαπραγματεύσεων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα της Ουκρανίας, αλλά επεκτείνεται στη συνολική διαμόρφωση του μεταπολεμικού χάρτη ασφαλείας της Ευρώπης.

Η οπτική της Μόσχας

Η Ρωσία εκτιμά ότι το κύριο διακύβευμα των νέων ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, οι οποίες ξεκινούν την Τρίτη στο Άμπου Ντάμπι, θα είναι η προσπάθεια διαμόρφωσης των βασικών στοιχείων μιας νέας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την Ευρώπη, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να συναντηθούν αργότερα εντός της ημέρας για έναν διήμερο κύκλο συνομιλιών με αμερικανική διαμεσολάβηση -τις πρώτες από τον Φεβρουάριο-, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μια ευρεία ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή στον πόλεμο των 4,5 ετών και θα μπορούσε να ενσωματώσει την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η πηγή της ρωσικής αντιπροσωπείας διευκρίνισε στο Reuters ότι η συνάντηση θα εστιάσει στην ανάπτυξη μηχανισμών για την πρόληψη απειλών και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «Παρόλο που η διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, ως θέμα κρίσιμης σημασίας, αποτελεί μόλις μία πτυχή αυτής της ευρύτατης συζήτησης, αυτή υποτάσσεται στον κύριο στόχο — τη δημιουργία μιας περιεκτικής και αδιαιρέτης αρχιτεκτονικής ασφάλειας για ολόκληρη την ήπειρο».

Η παρουσία των Ευρωπαίων και η σύνθεση της ρωσικής αποστολής

Εκπρόσωποι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την Ιταλία αναμένεται επίσης να βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι και προβλέπεται να συνομιλήσουν με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Η 11μελής ρωσική αντιπροσωπεία τελεί υπό την ηγεσία του συμβούλου του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο υφυπουργούς Εξωτερικών, καθώς και μια ομάδα ανώτατων αξιωματούχων των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών.