Γαύδος: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια του νησιού – 88 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 2 βάρκες

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Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), και τη συνδρομή των εναέριων και θαλάσσιων μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, εντοπίστηκαν συνολικά 88 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι δύο επιχειρήσεις

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (9/11), όταν εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex εντόπισε λέμβο με 35 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, με περίπου 53 αλλοδαπούς, σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού. Για τη διάσωσή τους επιχείρησε πλοίο της δύναμης Frontex, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή τους.

Και οι δύο επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν ομαλά, υπό καλές καιρικές συνθήκες. Οι συνολικά 88 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, στην Κρήτη.