Στιγμές αγωνίας στο Ζευγολατιό: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό του Προαστιακού

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Στιγμές αγωνίας επικράτησαν το βράδυ της Δευτέρας (9/11) σε συρμό του Προαστιακού, όταν οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι ένας άνδρας, νεαρής ηλικίας, είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους ανάστατους επιβάτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, όταν ο συρμός του Προαστιακού έφτασε στον σταθμό του Κιάτου, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό άνδρα και τον μετέφερε, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί του ΑΤ Σικυωνίων, που επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.