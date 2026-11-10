Μύκονος: Δις ισόβια και 32 χρόνια στον πατέρα που βίαζε τις δίδυμες ανήλικες κόρες του – Η καταγγελία που ξετύλιξε το κουβάρι της φρίκης και οδήγησε στο εδώλιο τον εργολάβο

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Ένοχος ομόφωνα κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ένας 51χρονος εργολάβος από τη Μύκονο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό των δύο ανήλικων δίδυμων θυγατέρων του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή δις ισόβιας κάθειρξης και συνολική ποινή κάθειρξης 32 ετών, επικυρώνοντας την πρωτόδικη καταδίκη που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2025 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σάμου.

Ο 51χρονος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρίπολης, καταδικάστηκε για την κακοποίηση των δύο κοριτσιών, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, από την ηλικία των 11 ετών.

Η ανώνυμη καταγγελία που ξετύλιξε το κουβάρι της φρίκης

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στην οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ακολούθησε έρευνα των αρμόδιων αρχών, ενώ πραγματοποιήθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις και ψυχολογική αξιολόγηση των δύο ανήλικων κοριτσιών.

Η δικαστική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης της υπόθεσης και της ανάγκης προστασίας των ανήλικων θυμάτων.

Με την απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώθηκε η πρωτόδικη καταδίκη του 51χρονου, ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Τρίπολης.