Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες – Πασίγνωστοι πρώην αθλητές στη δικογραφία, άφαντοι οι δύο επιχειρηματίες

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμύριων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Στο μικροσκόπιο των οικονομικών αρχών βρίσκονται και επιχειρηματικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Πασίγνωστοι πρώην αθλητές στη δικογραφία

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη δικογραφία, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτά τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα και τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, ένας εκ των οποίος ήταν μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro το 2004.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα, Πέτρο Κανακούδη και Παναγιώτη Λιαδέλη.

Ο Παντελής Καφές ήταν μέλος της ιστορικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004, στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Στην καριέρα του φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στην δικογραφία υπάρχουν και συγγενικά του πρόσωπα, όπως τα δύο αδέλφια του.

Ο πρώην αμυντικός Σπύρος Βάλλας, αναδείχθηκε από την ομάδα της Ξάνθης, πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό το 2003. Στην ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τίτλους, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα και επέστρεψε στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ, Πέτρος Κανακούδης, ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Αστέρα Τρίπολης, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Ηρακλή, τον Άρη και τη Βέροια, ενώ είχε και παρουσία στο εξωτερικό με τη φανέλα της Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία.

Ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την περίοδο 2005-2006. Από τη Βέροια κατάγονται και τα αδέλφια Καφέ.

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στη δικογραφία υπάρχει και η μητέρα του.

Σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται, το διαβιβαστικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της εμπλοκής κάθε προσώπου και η εξατομίκευση των κατηγοριών αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης.

Άφαντοι δύο επιχειρηματίες-κεντρικά πρόσωπα στο κύκλωμα

Στην κορυφή του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται τέσσερα πολύ ηχηρά ονόματα. Τέσσερις επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Οι άλλοι δύο επιχειρηματίες παραμένουν άφαντοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ωστόσο -σύμφωνα με το Mega- υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, έχουν εκδοθεί ήδη διεθνές εντάλματα σύλληψης για τους δύο επιχειρηματίες.

Ο ένας φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία, ενώ ο δεύτερος στη Βουλγαρία.

Στο επίκεντρο της έρευνας ένας 55χρονος λογιστής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και τρεις λογιστές. Για δύο από αυτούς έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν την Τρίτη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ. Εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, με τον όγκο του υλικού να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Στο ανακριτικό γραφείο έχουν μεταφερθεί κούτες με έγγραφα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαχωρισμού της υπόθεσης και ανάθεσης επιμέρους τμημάτων της σε περισσότερους ανακριτές.

Μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Η δήλωση του Γιώργου Πιτσιλή

«Εδώ και σχεδόν ένδεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά στην κακόβουλη κριτική. Αφορά στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους.

Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. Αυτό ακριβώς πράξαμε».

Τι λέει ένας από τους αχυρανθρώπους

«Γνωρίζω ότι είμαι διαχειριστής σε 3 επιχειρήσεις και αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα ήμουν συνέταιρος με μικρό ποσοστό. Ο λογιστής με έβαλε. Τις εισπράξεις από τις επιχειρήσεις τις έπαιρναν αυτοί, πήγαινα που και που και παρακολουθούσα και μου έδιναν λίγα έως καθόλου χρήματα» ανέφερε στο Star ένας από τους αχυρανθρώπους.

Συνεργάζεται με τις αρχές ο Πετιλόν

Αποφασισμένος να δώσει ονόματα και στοιχεία εμφανίζεται ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος θα απολογείται πρώτος το πρωί της Τρίτης για την απάτη με τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

O Ερρίκος Πετιλόν συμμετείχε ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, με τα χρέη να φτάνουν σχεδόν τις 596.000 ευρώ. Εμφανίζεται για πρώτη φορά ως αχυράνθρωπος την 1η Μαρτίου 2023. Η αμοιβή του ήταν μικρά ποσά, που ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ, ενώ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το Star, όταν οι ελεγκτές πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, τους είπε: «Για τη μία εταιρεία είμαι ακόμα διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι στη διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών, για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Γυναίκα από την Ηλιούπολη με έβαλε στην επιχείρηση και, όταν ζήτησα να φύγω, εξαφανίστηκε. Ομοίως και για άλλη εταιρεία. Για τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα».

Την Τρίτη ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να μιλήσει για όλα: ποιοι τον προσέγγισαν, ποιοι τον έβαλαν στις εταιρείες και τι ποσά λάμβανε. Επιπλέον, θα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το ύψος του χρέους που του καταλογίζεται.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στη Χαλκιδική διαδοχικές περιπτώσεις επιχειρήσεων με ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Οι ύποπτες συναλλαγές και η εικόνα των εταιρειών κινητοποίησαν τις φορολογικές αρχές, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την υπόθεση. Παράλληλα, στον οικονομικό εισαγγελέα έφτασε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αφορούσε μεγάλους επιχειρηματίες.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στις 16 συλλήψεις και στη σύνταξη μιας ογκώδους δικογραφίας με 1.283 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποφεύγονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.