Θήβα: Άνοιξαν 3 μαγαζιά σε 40 λεπτά – Καρέ καρέ η δράση των διαρρηκτών

Τρία καταστήματα στην περιοχή της Θήβας έγιναν στόχος τριών διαρρηκτών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη δράση τους μέσα σε μόλις 40 λεπτά. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, ενώ τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επιχειρηματίες και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν με αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ στο Νεοχωράκι Θηβών. Παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν τσιγάρα και το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

«Ήρθαν και έσπασαν τις κλειδαριές, μπήκαν μέσα, πήραν τσιγάρα, πήραν το συρτάρι και ευτυχώς χτύπησε ο συναγερμός και πήραν μόνο αυτά και έφυγαν», ανέφερε στον Alpha επιχειρηματίας της περιοχής.

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει και στο παρελθόν στόχος διαρρηκτών, με τον επιχειρηματία να εκφράζει την αγανάκτησή του για την κατάσταση. «Νιώθουμε ότι μας έχουν εγκαταλείψει όλοι και παλεύουμε με αυτό. Εάν τους πιάσουμε, μετά από δύο, τρεις μέρες πάλι είναι έξω», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, οι τρεις δράστες κατευθύνθηκαν με το λευκό αυτοκίνητο προς το χωριό Άρμα, όπου διέρρηξαν ένα κρεοπωλείο. Χρησιμοποίησαν λοστό για να παραβιάσουν την κλειδαριά και, αφού μπήκαν στο εσωτερικό, αφαίρεσαν ολόκληρη την ταμειακή μηχανή.

«Τα σκυλιά φώναζαν. Σε λιγότερο από ένα λεπτό είχαν πάρει το συρτάρι και την ταμειακή και εξαφανίστηκαν. Δεν μπορώ να δουλέψω γιατί δεν έχω ακόμα την καινούργια ταμειακή», δήλωσε στον Alpha η ιδιοκτήτρια του κρεοπωλείου.

Η τρίτη διάρρηξη καταγράφηκε σε καφετέρια, περίπου 100 μέτρα μακριά από το κρεοπωλείο. Οι δράστες παραβίασαν την πόρτα, κινήθηκαν πίσω από τον πάγκο και άνοιξαν την ταμειακή μηχανή, αφαιρώντας το συρτάρι με τα χρήματα.

«Ξεκλειδώνω κανονικά την πόρτα, μπαίνω μέσα και αυτό που αντικρίζω είναι τα ψυγεία όλα ανοιχτά, η ταμειακή, το συρτάρι ανοιχτό. Έλειπε από μέσα το συρταράκι με ό,τι κέρματα είχα μαζέψει την ημέρα», περιέγραψε στον Alpha θύμα της διάρρηξης.

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους των χωριών της Θήβας, οι οποίοι ζητούν περισσότερη αστυνόμευση, κάνοντας λόγο για επανειλημμένες κλοπές και διαρρήξεις στην περιοχή.

«Κάθε μέρα έρχονται τη νύχτα και ψάχνουν όλα τα σπίτια. Η αστυνόμευση δεν υπάρχει πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.