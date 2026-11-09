Nvidia: Τι γνωρίζουμε και τι όχι για το κατασκοπευτικό θρίλερ με τον Τζένσεν Χουάνγκ – Θα επηρεαστούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας;

Καταγγελίες για μια υπόθεση κατασκοπείας οδήγησαν την Nvidia να διερευνήσει εάν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, ήταν στόχος μιας «πράξης ξένων μυστικών υπηρεσιών».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε την Κυριακή ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και αναγνώρισε ότι οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη σχέση αυτή και τα πιθανά ζητήματα εθνικής ασφάλειας οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να ξεκινήσει έρευνα. Ο ίδιος και η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών του δεν αποκάλυψαν το όνομα της γυναίκας με την οποία είχε στενή σχέση, αλλά η εφημερίδα «The New York Times» την ταυτοποίησε ως την επιχειρηματία και Κινέζα πολίτη, Άλις Χουάνγκ. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε τη Δευτέρα τις κατηγορίες για κατασκοπεία, αναφέροντας ότι αποτελούν εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον του Πεκίνου.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, το σκάνδαλο έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στην Nvidia, με έδρα την Καλιφόρνια, της οποίας τα τσιπ υψηλών προδιαγραφών έχουν αναδειχθεί ως τα βασικά δομικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει αναδειχθεί σε βασική προσωπικότητα στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στον κλάδο όσο και, συχνά, στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Τι λέει η Nvidia για την έρευνά της

Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα. Η εταιρεία αναφέρθηκε σε πρόσφατες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Χουάνγκ αποτελεί «στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών».

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δήλωσε ότι «δεν έχει λόγο να πιστεύει» ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή τα εμπιστευτικά στοιχεία της Nvidia, αλλά ότι η έρευνά του θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ θα παραμείνει διευθύνων σύμβουλος — και ότι έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Τα σημερινά νέα δεν θα επιβραδύνουν την Nvidia», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας John Rizzo σε ανακοίνωση. «Ο Jensen έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να ηγείται της Nvidia ως διευθύνων σύμβουλος χωρίς διακοπή».

Ζήτησε συγγνώμη ο Τζένσεν Χουάνγκ

Σε ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υπαλλήλους της Nvidia, το οποίο αργότερα δημοσιεύθηκε και από την εταιρεία, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για την εξωσυζυγική του σχέση.

«Ήμουν άπιστος προς τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου την πλήγωσαν, καθώς και τα παιδιά μας», έγραψε ο Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι «λυπάται βαθιά» και ότι και οι συνάδελφοί του «αξίζουν κάτι καλύτερο» από αυτόν.

Ο Χουάνγκ επανέλαβε επίσης την υποστήριξή του προς την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου. «Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω την NVIDIA και να υποστηρίξω την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε την Κυριακή.

Ο 63χρονςο ίδρυσε την Nvidiaπριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός και η σύζυγός του, Λόρι, έχουν δύο παιδιά, τα οποία εργάζονται και τα δύο στην εταιρεία.

Η Κίνα απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας

Η Κίνα αρνήθηκε ότι εμπλέκεται σε απόπειρα παγίδευσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. «Ο λεγόμενος ισχυρισμός περί κινεζικής κατασκοπείας είναι αβάσιμος. Δεν είναι παρά δυσφήμιση εναντίον της Κίνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουο Τζιακούν, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν πρώην στέλεχος μιας εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, της Megaspeed International, η οποία στην ιστοσελίδα της προβάλλει εμφανώς τη συνεργασία της με την Nvidia. Πέρυσι, η Megaspeed αντιμετώπισε κατηγορίες ότι εξήγαγε παράνομα προηγμένα τσιπ υπολογιστών της Nvidia στην Κίνα — κάτι για το οποίο η εταιρεία υποστήριξε τον Δεκέμβριο ότι «δεν υπήρχαν αποδείξεις».

Η «Megaspeed» αγόρασε τσιπ της «Nvidia» αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την «Times». Τον περασμένο μήνα, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακάλυψαν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ της «Nvidia» είχε αναπτύξει στενή σχέση με την Άλις Χουάνγκ — και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή παρέδιδε πληροφορίες απευθείας στο Πεκίνο.

Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Ουάσινγκτον και τον Τραμπ

Πέρα από την ανάδειξή του στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (συχνά με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του), ο Χουάνγκ διατηρεί στενή σχέση με τον Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Συγκαταλέγεται στους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών τεχνολογίας που έχουν δειπνήσει στον Λευκό Οίκο και έχουν ακόμη και ταξιδέψει με το Air Force One.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Χουάνγκ «έξυπνο» και «εκπληκτικό», επιμένοντας επανειλημμένα να τον συνοδεύει στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Αφού έγινε γνωστή η είδηση για την έρευνα κατά της Nvidia, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι οι δύο τους δεν είχαν μιλήσει, αλλά ότι ελπίζει «όλα να είναι εντάξει».

«Πιστεύω ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Πιστεύω ότι πιθανώς έχει κάποια δικαιολογία γι’ αυτό. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για τη χώρα μας», δήλωσε ακόμη ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πάρει τον Χουάνγκ μαζί του στο ταξίδι του στην Ασία την επόμενη εβδομάδα.

Ζητήματα με ευρύτερες επιπτώσεις για το εμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia είναι μία από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως. Έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα εταιρεία στην κατασκευή τσιπ που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στην Ουάσινγκτον για να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις πωλήσεις τσιπ της Nvidia προς την Κίνα, εξασφαλίζοντας τον Ιανουάριο την έγκριση του Τραμπ για την πώληση των τσιπ H200. Αυτά δεν είναι τα πιο προηγμένα τσιπ της εταιρείας, αλλά εξακολουθούν να είναι ισχυρά. Η Nvidia έχει δηλώσει σε ρυθμιστικές αναφορές ότι έχει πουλήσει μόνο μια μικρή ποσότητα στην Κίνα, καθώς οι πωλήσεις αυτές υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς από την κινεζική κυβέρνηση.

Η έρευνα της Nvidia σχετικά με το αν ο Χουάνγκ αποτελούσε στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά, σύμφωνα με την Washington Post ορισμένοι αναλυτές υποψιάζονται ότι οι κατηγορίες αυτές θα ενισχύσουν τις πιέσεις για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές προς την Κίνα.

«Ο μεγάλος αντίκτυπος αυτών των κατηγοριών θα μπορούσε να καταστήσει όλο και πιο δύσκολο για την Ουάσινγκτον να αποφύγει να αντιδράσει», έγραψαν αναλυτές της Raymond James σε σημείωμα που δημοσίευσαν την Κυριακή.

Τόνισαν ακόμη ότι οι αναφορές για κατασκοπεία πιθανότατα θα ενισχύσουν την υποστήριξη του Κογκρέσου προς νομοθεσία που αποσκοπεί στον περαιτέρω περιορισμό των πωλήσεων ημιαγωγών και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ προς την Κίνα, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στις συνολικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν πτώση σχεδόν 5% το μεσημέρι της Δευτέρας. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των Advanced Micro Devices και Coreweave, σημείωσαν άνοδο.