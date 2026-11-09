Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για απάτη έως 5 εκατ. ευρώ στα Τρίκαλα – Στο «μικροσκόπιο» 40 κτηνοτρόφοι και 5.000 ζώα «φαντάσματα»

Απάτη 4 έως 5 εκατομμυρίων ευρώ, εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον Νομό Τρικάλων, έχοντας διευρύνει τις έρευνές της εκτός από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σ’ έναν τουλάχιστον συνεταιρισμό και στα τοπικά σφαγεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι αρχές «ξεσκονίζουν» 40 κτηνοτρόφους και πώς … εξαφανίστηκαν 5.000 βοοειδή.

«Υπάρχουν υποψίες ότι δηλώνονταν και επιδοτούνταν… στην ζούλα, αφού, είτε ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία και δεν έπρεπε να υπάρχει επιδότηση, είτε φαίνονταν να έχουν πάει στο σφαγείο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ. Εάν υπολογίσουμε ότι για κάθε επιλέξιμο ζώο, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 490 ευρώ… τότε καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά μια υπόθεση ύψους 4 έως 5 εκατομμυρίων ευρώ, αφού τα στοιχεία είναι…”γκρίζα” για τουλάχιστον 3 χρόνια. Στην περιοχή, έχουν γίνει επανειλημμένες έρευνες από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αποτέλεσμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Και στη Λάρισα οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όμως, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 πήγε και στην Λάρισα.

«Οι ελεγκτές πήγαν και στα κεντρικά γραφεία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, νυν ΑΑΔΕ της Λάρισας, άνοιξαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να πάρουν τα αρχεία που αφορούν τις μεταβολές του αριθμού των βοοειδών, των Τρικάλων. Θα μελετήσουν τα αρχεία, για το πότε έγιναν οι μεταβολές στις δηλώσεις των ζώων, για την τριετία από 2020 έως το τέλος του 2022. Τα ίδια …γκρίζα στοιχεία πάντως, είχαν δοθεί και από την Αθήνα και οι απαντήσεις φαίνεται ότι δεν είχαν κριθεί ικανοποιητικές. Είναι η πρώτη φορά, μετά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει παρόμοια έρευνα σε υποδομές της νέας αρχής» επεσήμανε ο Τάσος Τέλλογλου.