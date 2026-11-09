Έληξε ο συναγερμός στον Λευκό Οίκο – Υπό κράτηση ο οδηγός του αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» στην περίφραξη – BINTEO

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Ο Λευκός Οίκος τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού (Lockdown) το απόγευμα της Δευτέρας, αφού ένα όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα στην περίφραξη κοντά στην προεδρική κατοικία, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση των Μυστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τέθηκε υπο κράτηση, καθώς μετά το ατύχημα συγκρούστηκε με αξιωματικούς της Μυστικής Υπηρεσίας και μέλη της Εθνοφρουράς.

Το χρονικό

Ένα ασημί αυτοκίνητο εισέβαλε σε πλακόστρωτη περιοχή στο βόρειο άκρο της πλατείας Λαφαγιέτ, ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, και προσέκρουσε σε μια πινακίδα. Βίντεο έδειξαν λευκό καπνό να αναδύεται από το όχημα μετά τη σύγκρουση.

Η Μυστική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος του Λευκού Οίκου να μετακινηθούν σε εσωτερικούς χώρους, καθώς οι αξιωματικοί ανταποκρίνονταν στο περιστατικό. Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς συνέδραμαν επίσης στη προσαγωγή του οδηγού.

Οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει αμέσως την ταυτότητα του οδηγού ούτε είχαν διαπιστώσει εάν η σύγκρουση ήταν σκόπιμη. Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν υπήρξαν τραυματίες.