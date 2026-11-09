Nvidia: Ποια είναι η Κινέζα φερόμενη κατάσκοπος Άλις Χουάνγκ – Βίντεο από τα «τρυφερά» τετ-α-τετ με τον CEO της εταιρείας

Σε μια ομολογία που έχει προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επιβεβαίωσε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το σκάνδαλο, το οποίο φέρνει αντιμέτωπο τον «κολοσσό» της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) με σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και έρευνες από τις αμερικανικές αρχές, περιστρέφεται γύρω από την Άλις Χουάνγκ, πρώην ανώτερη διευθυντικά στελεχών της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η ομολογία του CEO και η έρευνα

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους της Nvidia, παραδεχόμενος ανοιχτά ότι οι κατηγορίες περί εξωσυζυγικής σχέσης είναι αληθινές.

Στο μήνυμά του, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Axios, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρωστάω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους σας. Υπήρξα άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν την ίδια και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα».

«Στους συναδέλφους μου στη Nvidia, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους εργάζομαι δίπλα-δίπλα εδώ και δεκαετίες, και στο διοικητικό μας συμβούλιο, στους συνεργάτες και τους μετόχους μας σε όλο τον κόσμο: αξίζετε κάτι καλύτερο από εμένα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Nvidia.

«Το να ηγούμαι της Nvidia είναι το προνόμιο της ζωής μου. Ευθύνη μου είναι να σας υπηρετώ και να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Αποδείχθηκα ανεπαρκής απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στη Nvidia και θα εργαστώ για να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας», κατέληξε.

Μετά την παραδοχή αυτή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα «υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε στόχος προσπάθειας ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».

Στην επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται: «Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα μυστικά της Nvidia έχουν τεθεί σε κίνδυνο, η έρευνα του Συμβουλίου θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Παράλληλα, οι ανεξάρτητοι διευθυντές της εταιρείας, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, επανεξετάζουν τα δεδομένα, ενώ τρεις πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχουν ζητήσει κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για τις 18 Νοεμβρίου.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ;

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είναι Κινέζα επιχειρηματίας και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, μιας εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη που εξελίχθηκε σε βασικό πελάτη της Nvidia.

Φέρει το ίδιο επώνυμο με τον Τζένσεν Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγγένεια μεταξύ τους.

Alice huang笑的很开心 像在看自己的战利品 https://t.co/mTZElKJM1M — 海王LuFFY (@ilufei) November 9, 2026



Επαγγελματικό προφίλ στον κλάδο των κινεζικών επενδύσεων τη συνδέει με την Shanghai Hexi Investment Management, ενώ αναφέρει προηγούμενες θέσεις στον χώρο της τηλεόρασης και των χρηματοοικονομικών, μεταξύ άλλων σε CCTV και HSBC, στοιχεία βιογραφικού που ωστόσο είναι δύσκολο να επαληθευτούν.

Σύμφωνα με τα εταιρικά μητρώα της Σιγκαπούρης, ανέλαβε καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου τον Μάρτιο του 2023, όταν η 7Road International μετονομάστηκε σε Megaspeed.

Φωτογραφικό υλικό δείχνει την ίδια να κάθεται δίπλα στον Τζένσεν Χουάνγκ σε εκδήλωση της βιομηχανίας τεχνολογίας στην Ταϊπέι τον Ιούνιο του 2024, καθώς και σε νέα κοινή τους εμφάνιση στην Ταϊπέι τον Μάιο του 2025.

Alice Huang was previously spotted gently stroking Jensen Huang’s back, kissing him on the cheek, and leaving together in the same car during a visit to Taipei. https://t.co/qfyaBJpgx9 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) November 9, 2026



Πηγές με γνώση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν στους New York Times και τους Financial Times ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας στρατολόγησε την Άλις Χουάνγκ με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τον Τζένσεν Χουάνγκ και την πιθανή άσκηση επιρροής στις προσπάθειες της Nvidia να πωλήσει προηγμένα τσιπ στην Κίνα, αν και παραμένει ασαφές ποιες πληροφορίες -εάν υπήρξαν- κοινοποιήθηκαν.

Η κινεζική πρεσβεία απέρριψε τις κατηγορίες, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης δήλωσε ότι δεν έχει διεξαγάγει σχετική έρευνα για την ίδια, επιβεβαιώνοντας ωστόσο την ύπαρξη ανοιχτής έρευνας για τη Megaspeed από την αστυνομία της χώρας.

Pelakor yang terlatih seperti ini ?. Menurut laporan New York Times pada 6 November, penilaian intelijen AS menunjukkan bahwa Alice Huang/Huang Le mengumpulkan intelijen tentang Jensen Huang dan chip AI untuk Kementerian Keamanan Negara Tiongkok https://t.co/I49tHbDq37 — jktlife (@joneshop) November 9, 2026

Στο «μικροσκόπιο» οι εμπορικές δραστηριότητες της Megaspeed

Το σκάνδαλο έχει φέρει στο προσκήνιο τη Megaspeed. Σύμφωνα με την κατάταξη του Bloomberg, η εταιρεία είναι ένας πάροχος νεο-υπολογισμικού νέφους (neocloud) που ειδικεύεται σε μισθώσεις υπολογιστικής ισχύος υψηλής απόδοσης για φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτοντας κέντρα δεδομένων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, η Megaspeed λειτουργεί ως μεσάζων, αγοράζοντας τσιπ της Nvidia και νοικιάζοντάς τα σε κορυφαίους πελάτες, όπως ο όμιλος Alibaba.

Η εταιρεία αποτελεί απόσχιση (spin-off) της 7Road Holdings Ltd, μιας μεγάλης κινεζικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών.

Τον Μάρτιο του 2023 μετονομάστηκε σε Megaspeed και αρχικά ανήκε στην Huang Le Limited υπό την ηγεσία της Άλις Χουάνγκ, προτού η ιδιοκτησία μεταβιβαστεί τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στον Σιγκαπουριανό Ταν Γιονγκ Πονγκ.

Τέσσερις ημέρες μετά τη μεταβίβαση, η Megaspeed ορίστηκε επίσημα ως Συνεργάτης Cloud της Nvidia.

Μεταξύ των μέσων του 2024 και των αρχών του 2026, η Megaspeed αναδείχθηκε σε κορυφαίο παγκόσμιο αγοραστή προηγμένων μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia.

Σύμφωνα με εμπορικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times, η Speedmatrix -θυγατρική της Megaspeed στη Μαλαισία- αγόρασε εξοπλισμό και επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης αξίας άνω των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η εταιρεία βρέθηκε στο στόχαστρο έρευνας από αξιωματούχους του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών προς την Κίνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να διευκόλυνε κινεζικές επιχειρήσεις να παρακάμψουν τα εμπάργκο στα αμερικανικά τσιπ.

Σε δήλωσή της προς τους New York Times, η Megaspeed ανέφερε ότι η «τρέχουσα ηγεσία» αντιμετωπίζει το θέμα «εξαιρετικά σοβαρά και είναι αφοσιωμένη στο να φτάσει στην αλήθεια πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς».

Πρόσθεσε δε ότι «έχει προσληφθεί εξωτερικός νομικός σύμβουλος για τη διεξαγωγή μιας εις βάθος εσωτερικής έρευνας και έχει ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στη συνεργασία», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί να απαντήσει σε μια δίκη μέσω των ΜΜΕ και καλωσορίζει μια επίσημη, βασισμένη σε στοιχεία έρευνα».