Η Ολίβια διεκδικεί το στέμμα

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Πουέρτο Ρίκο η Oλ. Βασιλόπουλος, η Ελληνίδα που διαγωνίζεται στο Miss Universe, λέει στην «R» ότι η ομορφιά μπορεί να έχει φωνή και η δύναμη μπορεί να συνυπάρχει με την καλοσύνη, ενώ κάνει μια αναδρομή στην πορεία της και αποκαλύπτει το αγαπημένο της φαγητό.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Bαλίτσες για το Πουέρτο Ρίκο ετοιμάζει η Ολίβια Βασιλόπουλος, προκειμένου να συμμετάσχει στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2026 στις 24 Νοεμβρίου. Η καλλονή ομογενής αποκαλύπτει στη Realnews πτυχές της προσωπικότητάς της, την έντονη κοινωνική δράση της, αλλά και τους λόγους που την ώθησαν να πάρει μέρος στον διαγωνισμό. «Αποφάσισα να συμμετάσχω στο Miss Universe, επειδή ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη πλατφόρμα για να συνδυάσω την καταγωγή μου, τις εμπειρίες μου και τη φωνή μου. Μεγαλώνοντας ανάμεσα στην Αυστραλία, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ελλάδα, κουβαλούσα πάντα μέσα μου μια πολυεπίπεδη ταυτότητα και την ελληνική κληρονομιά μου. Ευχαριστώ τον θεσμό GS HELLAS που μου έδωσε την ευκαιρία να τιμήσω την Ελλάδα, δείχνοντας παράλληλα ότι η ομορφιά μπορεί να έχει και έναν σκοπό. Γιατί ομορφιά δεν είναι μόνο η εμφάνιση, ομορφιά υπάρχει και στον πολιτισμό και στην υπεράσπιση των κοινωνικά αδυνάμων», εξηγεί στην «R» η καλλονή, η οποία θεωρεί τη νίκη της στον διαγωνισμό Miss Universe Greece μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της. «Δεν αφορούσε μόνο το στέμμα, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα με αγκάλιασε, παρότι γεννήθηκα στο εξωτερικό. Ενιωσα μεγάλη ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια που θα μετέφερα το πνεύμα της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή», λέει χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα στη ζωή της μέσα από τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τις οικογενειακές εμπειρίες. «Πήγα σχολείο στην Κεφαλονιά και στην Αθήνα. Η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό ήταν ο τρόπος μου να τιμήσω την κληρονομιά μου και να επιβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος από τον οποίο κατάγομαι, αλλά και αυτό που είμαι, όπου και αν πηγαίνω».

Εχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και μιλά έξι γλώσσες και τη νοηματική, ωστόσο την κέρδισε το μόντελινγκ. «Αρχικά ήταν ένας τρόπος να βοηθήσω τους γονείς μου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου. Εγινε επίσης ένας τρόπος να εκφράζω την ταυτότητά μου, να αναδεικνύω την ελληνική κληρονομιά και να υποστηρίζω την κλιματική βιωσιμότητα. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο μου προσέφερε ευρύτερη οπτική, αλλά το μόντελινγκ έγινε ένας τρόπος να εκπροσωπώ τις αξίες μου σε ένα μέσο με ουσιαστικό αντίκτυπο». Γι’ αυτό και θέτει υψηλούς στόχους. «Θέλω να διευρύνω τη δράση μου για την προάσπιση ζητημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συνεχίσω να υποστηρίζω την κλιματική βιωσιμότητα, καθώς η Ελλάδα και πολλές χώρες υφίστανται τις επιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών και πλημμυρών. Ελπίζω να συνδυάσω το έργο για την προάσπιση πολιτικών και θέσεων, τη μόδα και την πολιτιστική διπλωματία, ώστε να εμπνέω θετικές αλλαγές».

Και φυσικά χρειάστηκε να αποδείξει ότι είναι πολλά παραπάνω από ένα όμορφο κορίτσι. «Ναι, πολλές φορές. Εχει χρειαστεί να δείξω ότι η ομορφιά είναι μόνο μία διάσταση αυτού που είμαι και αυτού που ελπίζω να γίνω. Ελπίζω να δείξω ότι η φωνή και οι πράξεις μου έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση», θα πει, ενώ είναι κάθετα αντίθετη στις αισθητικές παρεμβάσεις: «Δεν θα το επέλεγα. Πιστεύω ότι η αυθεντικότητα είναι πιο ισχυρή από την τελειότητα. Στον νέο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αγκαλιάζουμε την ατομικότητα και τη μοναδικότητά μας ως τη δική μας ξεχωριστή υπογραφή. Για εμένα αυτές οι ιδιότητες λάμπουν περισσότερο ως ομορφιά, επειδή αντανακλούν την αλήθεια».

Ακτιβισμός

Συζητήθηκε έντονα στα social media το promo video για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό Miss Universe με το μήνυμα της Ολ. Βασιλόπουλος στη νοηματική. «Επέλεξα τη νοηματική γλώσσα, επειδή πιστεύω ότι η ομορφιά και η επικοινωνία πρέπει να είναι συμπεριληπτικές. Από πολύ μικρή καταλάβαινα ότι η γλώσσα είναι σεβασμός, σύνδεση, ένας τρόπος να πεις σε κάποιον “ανήκεις και εσύ εδώ”. Μία από τις καλύτερες φίλες μου έχει προβλήματα ακοής και ήθελα να τιμήσω αυτή την κοινότητα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά κέντρα που διδάσκουν τη νοηματική γλώσσα και ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η εκπροσώπηση έχει δύναμη. Για εμένα το Miss Universe δεν αφορά μόνο τη λάμψη, αφορά την αξιοποίηση της προβολής για να στρέφουμε το φως σε τομείς όπου υπάρχουν ανάγκες».

Πρόσφατα η ίδια μαγείρεψε 150 γεύματα για άτομα με προβλήματα αστεγίας και εξάρτησης στο The Love Van. «Πάντα ένιωθα ότι η κοινωνική δράση πρέπει να βιώνεται στην πράξη. Μπορούμε να φροντίζουμε τους άλλους σε δύσκολες στιγμές με απλούς, ανθρώπινους τρόπους».

Και τρώει και δεν ψεύδεται η Ελληνίδα καλλονή, αφού δεν κρύβει την αδυναμία της για την ελληνική κουζίνα. «Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το παστίτσιο! Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πιάτο… Είναι μια ανάμνηση από οικογενειακές συγκεντρώσεις και θα συμβολίζει πάντα τη ζεστασιά του σπιτιού μας» λέει, και συμπληρώνει: «Η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου είναι η μητέρα μου. Η δύναμή της, η χάρη με την οποία αντιμετωπίζει τις πιέσεις και η ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και στη σύγχρονη εποχή μού έμαθαν να αγκαλιάζω τόσο την κληρονομιά όσο και τις φιλοδοξίες μου. Μου έδειξαν ότι η δύναμη και η καλοσύνη μπορούν να συνυπάρχουν».