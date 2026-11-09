Οικογενειακή ρήξη για τον Μπραντ Πιτ: Ο Νοξ ακολουθεί τα βήματα των αδελφών του – Πέντε παιδιά απομακρύνονται από το επώνυμό του

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Οικογενειακή ρήξη για τον Μπραντ Πιτ
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Νέα διάσταση φαίνεται να παίρνει η οικογενειακή ρήξη του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του, καθώς ο 18χρονος γιος του, Νοξ, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει νομικά το επώνυμο του πατέρα του, ακολουθώντας το παράδειγμα των αδελφών του.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Page Six, ο Νοξ δεν έχει καταθέσει ακόμη σχετική αίτηση, ωστόσο η απόφασή του θεωρείται πιθανή. «Δεν έχει καταθέσει ακόμη, αλλά είναι θέμα χρόνου να αφαιρέσει το Πιτ από το επώνυμό του. Είναι αναπόφευκτο. Το μόνο ερώτημα είναι το πότε», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τον ηθοποιό.

Μάλιστα, ο Νοξ φέρεται να έχει ήδη χρησιμοποιήσει το όνομα «Νοξ Τζολί» στο απολυτήριό του, μετά την αποφοίτησή του από σχολείο στο Λος Άντζελες τον περασμένο Ιούνιο.

Η πιθανή κίνησή του έρχεται μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις των αδελφών του. Η Βιβιέν έχει υιοθετήσει το επώνυμο Τζολί, ενώ η Ζαχάρα και ο Μάντοξ έχουν επίσης σταματήσει να χρησιμοποιούν το «Πιτ». Πρώτη είχε κινηθεί νομικά η Σιλό, το 2024, αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας της.

Οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τα σενάρια για τη βαθιά ρήξη στην οικογένεια. Από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, πηγές έχουν αποδώσει την απομάκρυνση των παιδιών στην επιρροή της Αντζελίνα Τζολί, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον της ηθοποιού υποστηρίζουν ότι οι επιλογές τους σχετίζονται με προσωπικά βιώματα.

Η ίδια, πάντως, φέρεται να επιθυμεί την εξομάλυνση των οικογενειακών σχέσεων. «Η Άντζι δεν είναι θυμωμένη. Θέλει απλώς να μπορέσουν όλοι να θεραπευτούν», είχε αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της, σύμφωνα με την Page Six.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016, ενώ η διαδικασία οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από πολυετή δικαστική αντιπαράθεση. Οι δύο πρώην σύζυγοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ξεχωριστή δικαστική διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

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