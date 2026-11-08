Λευτέρης Πανταζής: Το βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το μήνυμα – «Σε στιγμές φιλίας και σεβασμού»

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Στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η απώλειά του σκόρπισε τη θλίψη όχι μόνο σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά, αλλά και στον απλό κόσμο, που τον είχε αγαπήσει μέσα από την επιτυχημένη μουσική του διαδρομή. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με τον αείμνηστο ερμηνευτή.

Το βίντεο είχε τραβηχτεί σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Λευτέρη Πανταζή κάθονται σε καναπέ του μαγαζιού και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω τους.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν μαζί μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου, διασκεδάζοντας το κοινό.

«Αναμνήσεις… σε στιγμές φιλίας και σεβασμού», αναφέρει ο Λευτέρης Πανταζής στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.