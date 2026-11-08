Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Μανούλες, δώστε καμιά συμβουλή γι’ αυτή την περίοδο» – Η φωτογραφία με τον γιο της και το μήνυμα

Με ένα Instagram story που έκανε πριν από λίγες ώρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα, ανέφερε ότι ο γιος της μάλλον ταλαιπωρείται με τα δόντια του, και ζήτησε από τις μαμάδες που την ακολουθούν, να της δώσουν συμβουλές γι’ αυτή την περίοδο.

Η αγαπημένη influencer και επιχειρηματίας, στο story της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε μία φωτογραφία της με τον γιο της. Στο στιγμιότυπο, η μητέρα βρίσκεται σε ένα ασανσέρ με το μωρό της, το οποίο κρατάει στην αγκαλιά της.

Στην ανάρτησή της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε: «Νωρίτερα σήμερα… Χαθήκαμε λίγο… Αλλά μάλλον ταλαιπωρούμαστε λίγο με τα δοντάκια μας… Μόλις κατάφερα να τον κοιμίσω μετά από τρεις ώρες προσπάθειας… Μανούλες, δώστε καμιά συμβουλή γι’ αυτή την περίοδο».