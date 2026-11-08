Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Μανούλες, δώστε καμιά συμβουλή γι’ αυτή την περίοδο» – Η φωτογραφία με τον γιο της και το μήνυμα

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Lifestyle

Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou
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Με ένα Instagram story που έκανε πριν από λίγες ώρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα, ανέφερε ότι ο γιος της μάλλον ταλαιπωρείται με τα δόντια του, και ζήτησε από τις μαμάδες που την ακολουθούν, να της δώσουν συμβουλές γι’ αυτή την περίοδο.

Η αγαπημένη influencer και επιχειρηματίας, στο story της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε μία φωτογραφία της με τον γιο της. Στο στιγμιότυπο, η μητέρα βρίσκεται σε ένα ασανσέρ με το μωρό της, το οποίο κρατάει στην αγκαλιά της.

Στην ανάρτησή της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε: «Νωρίτερα σήμερα… Χαθήκαμε λίγο… Αλλά μάλλον ταλαιπωρούμαστε λίγο με τα δοντάκια μας… Μόλις κατάφερα να τον κοιμίσω μετά από τρεις ώρες προσπάθειας… Μανούλες, δώστε καμιά συμβουλή γι’ αυτή την περίοδο». 

Μαριαλένα Ρουμελιώτη

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