Δούκισσα Νομικού: Η εξομολόγηση για τα γενέθλιά της – «Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι»

Σαράντα ετών έγινε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η Δούκισσα Νομικού. Η γνωστή παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας, με δημοσίευσή της την Κυριακή (8/11) στο Instagram, μίλησε για αυτό το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να περάσει την ημέρα των γενεθλίων της.

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι. Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της η Δούκισσα Νομικού.

Απευθυνόμενη στους ακολούθους της στην πλατφόρμα, η εορτάζουσα ανέφερε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν».

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε την Δούκισσα Νομικού και τα αγαπημένα της πρόσωπα, να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν μαζί στη φύση.