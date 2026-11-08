Κουφονικολάκου: «Το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα; – Πολλές πρωτιές μαζεύτηκαν, τις οποίες όμως δεν θα δείτε σε κανένα κυβερνητικό σποτ»

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Θεώνη Κουφονικολάκου κάνει μία «ψύχραιμη» ανασκόπηση της εβδομάδας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρεται σε δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την αύξηση των μισθών, τη μείωση της ανεργίας και τη στεγαστική κρίση, δίνοντας τη δική της απάντηση.

«Το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα; Δεν το ξέρατε; Ακούστε εδώ τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Κυρανάκη να σας τα εξηγούν πολύ ωραία», αναφέρει αρχικά και παραθέτει σχετικές δηλώσεις τους.

«Πειστήκατε; Να δούμε λίγο μαζί κάποια πράγματα που ξέχασαν να τα αναφέρουν; Ο κ. Μαρινάκης, για παράδειγμα, ξέχασε να μας πει ότι με βάση την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πραγματικοί μισθοί δεν έχουν επιστρέψει ούτε στα επίπεδα του 2019. Εφτά χρόνια στην κυβέρνηση και ο μισθός σας δεν αγοράζει ούτε όσα αγόραζε, όταν αυτοί ανέλαβαν. Οι αυξήσεις ήρθαν, η ακρίβεια τις έφαγε, η κυβέρνηση απλώς κοίταζε. Θέλετε απόδειξη; Ανοίξτε το καλάθι σας. Αυτός εδώ είναι ένας μικρός συντηρητικός υπολογισμός» ανέφερε η κυρία Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη.

Σχετικά με τα εργασιακά, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σημειώνει: «Μας μιλούν και για την εργασία. Δεν μας λένε ότι η μεγάλη μείωση της ανεργίας έγινε το ’15 – ’19, ούτε μας λένε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βέβαια μας μιλούν για τις συνθήκες αυτής της εργασίας».

«Πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολύωρη εργασία. Στην Ελλάδα η εργασία παίρνει το 36,2% του ΑΕΠ έναντι του 48% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους, το 49%, δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος, στρες ή κατάθλιψη που συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας του» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Δουλεύουμε περισσότερο απ’ όλους, πληρωνόμαστε από τα λιγότερα και το πληρώνουμε με την υγεία μας».

Οι πρωτιές της Ελλάδας

«Και φυσικά δεν σας είπαν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα, στο κόστος της στέγασης, στα σπίτια που δεν ζεσταίνονται. Η Ελλάδα είναι δεύτερη από το τέλος στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δίπλα ακριβώς από τη Βουλγαρία και στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα» , συνεχίζει η κ. Κουφονικολάκου.

«Πολλές πρωτιές μαζεύτηκαν, τις οποίες όμως δεν θα δείτε σε κανένα κυβερνητικό σποτ. Όσο για τα ακίνητα, σας αφήνω εδώ να σκεφτείτε όλα τα σπίτια, που αγοράσατε τα τελευταία χρόνια. Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε κανένα, σας δίνω έναν από τους λόγους που δεν μπορείτε να βρείτε ούτε για να νοικιάσετε», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, επέλεξε να αναφερθεί στη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σχολιάζοντας: «άντε και στα δικά μας!».