Μακελειό στην Πολωνία: Γρίφος με έμβλημα του Μαυρογένη που φορούσε ο δράστης – Πριν από την επίθεση είχε σκοτώσει τους γονείς και την αδελφή του

Γρίφο αποτελεί για τις πολωνικές αρχές ένα έμβλημα που έφερε στα ρούχα του ο 24χρονος δράστης της πολύνεκρης, τρομοκρατικής επίθεσης στην Κρακοβία. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο σήμα, με εξίσου ξεχωριστή σημασία.

Αρχικά, παραπέμπει στον διαβόητο πειρατή Μαυρογένη, όμως, πέραν αυτού, έχει συνδεθεί με μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και μισθοφόρους. Όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η παρουσία του στην ενδυμασία του 24χρονου εξετάζεται από τις αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν το εάν και κατά πόσο συνδέεται με τις αντιλήψεις και τα κίνητρά του.

Το σχέδιο αποδίδεται στη σημαία του Έντουαρντ Τιτς, γνωστού ως Μαυρογένη, ενός από τους διασημότερους πειρατές στην ιστορία.

Σύμφωνα με την παράδοση, η συγκεκριμένη σημαία είχε στόχο να τρομοκρατεί τα πληρώματα των πλοίων που δέχονταν επίθεση, ώστε να παραδίδονται χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Επιπλέον, για κάθε στοιχείο του σχεδίου υπάρχει διαφορετικός συμβολισμός. Ο σκελετός παραπέμπει στον θάνατο, στον διάβολο ή σε κάποια δαιμονική μορφή, ενώ η κλεψύδρα υποδηλώνει ότι ο χρόνος του αντιπάλου τελειώνει. Το δόρυ που διαπερνά μια καρδιά συμβολίζει την απουσία ελέους απέναντι στον εχθρό και προαναγγέλλει έναν βίαιο θάνατο. Οι σταγόνες αίματος αντιπροσωπεύουν το αίμα του αντιπάλου που πρόκειται να χυθεί.

Στη σύγχρονη στρατιωτική κουλτούρα, το έμβλημα συνδέεται με την αποφασιστικότητα, την αδιάλλακτη στάση στη μάχη, την πρόθεση εκφοβισμού του αντιπάλου και την ετοιμότητα για σύγκρουση μέχρι τέλους, με κάποιους να συνοψίζουν το νόημά του στη φράση: «Δεν παίρνω αιχμαλώτους».

Το διακριτικό με το σύμβολο του Μαυρογένη χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την αμερικανική μονάδα SEAL Team 3 και στη συνέχεια από άλλους άνδρες των Navy SEALs, πριν υιοθετηθεί σε διάφορες εκδοχές από ειδικές δυνάμεις άλλων χωρών, σύμφωνα με πολωνικά μέσα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διακριτικό έχει επίσης συνδεθεί με ξένους μισθοφόρους που πολεμούν στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων. Παρόμοια σύμβολα έχουν χρησιμοποιήσει και μέλη της ουκρανικής Ταξιαρχίας Εφόδου Αζόφ.

Στο μικροσκόπιο και η διαδικτυακή δραστηριότητα του 24χρονου

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί ο 24χρονος με καταγωγή από το Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσκι της Πολωνίας, επέλεξε να φορέσει το συγκεκριμένο διακριτικό την ημέρα του μακελειού στην Κρακοβία.

Οι ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του, αναζητώντας στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολωνικού Onet, στην έρευνα συμμετέχουν πλέον και στελέχη του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της πολωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί θα ελέγξουν εάν ο 24χρονος συμμετείχε σε διαδικτυακές ομάδες, εάν είχε εκφράσει ακραίες απόψεις στο διαδίκτυο και εάν υπήρχαν αναρτήσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για την προετοιμασία μιας τέτοιας επίθεσης.

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση, αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Βρετανός.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 24χρονος ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους βρέθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή» του δράστη» δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από…σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

Ποιος ήταν ο Έντουαρντ Τιτς

Ο τρομερός πειρατής και ο μύθος πίσω από αυτόν.

Οι περισσότερες πηγές υποστηρίζουν ότι λεγόταν Έντουαρντ Τιτς ή Έντουαρντ Θατς, ενώ μια άλλη υποστηρίζει ότι λεγόταν Ντάμοντ. Καμία εξ αυτών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ίσως είχε γεννηθεί στο Μπρίστολ, μπορεί να ήταν πλούσιος, ωστόσο πάλι δεν υπάρχουν σαφή στοχιεία.

Όλα έχουν να κάνουν μάλλον με το αρχικό του σχέδιο. Εικάζεται ότι πιθανά δεν ήθελε να κηλιδώσει το οικογενειακό του όνομα, κάτι που παραπέμπει στη θεωρία πώς ήταν κάποιος πλούσιος, ή ότι απλώς επιθυμούσε να δημιουργήσει μια φοβερή εικόνα γύρω από τον εαυτό του. Φρόντισε λοιπόν να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν μια μορφή του αγνώστου, ώστε να μεγαλώσει η φοβία γύρω από αυτόν.

Ο Τιτς, αλλιώς Μαυρογένης, εμφανίστηκε… από το πουθενά γύρω στο 1717. Ωστόσο, είχε ήδη θητεύσει ως στρατολογημένος κουρσάρος στη διάρκεια του Πολέμου της Βασίλισσας Άννας. Τότε μετακόμισε στις Μπαχάμες, στο Νιου Πρόβιντενς, όπου εντάχθηκε στο πλήρωμα του διαβόητου πλοιάρχου Μπέντζαμιν Χόρνιγκολντ, πρώην κουρσάρου που είχε στραφεί στην πειρατεία.

Ο Χόρνιγκολντ διόρισε κυβερνήτη ενός μικρού ιστιοφόρου που είχε κυριεύσει τον Τιτς. Με τον Μαυρογένη να κυβερνά το δικό του σκάφος με ένα μικρό πλήρωμα, οι δυο άνδρες άρχισαν να κουρσεύουν πολλά πλοία που συναντούσαν χτίζοντας τη φοβερή φήμη τους.

Σύντομα έγινε καπετάνιος και ο τρόμος που δημιουργούσε “πάγωνε” κάθε ναυτικό. Όπως και το παρουσιαστικό του. Φέρεται να ήταν ψηλός και μεγαλόσωμος με μαύρη γενειάδα στολισμένη με κορδέλες.

Ο Μαυρογένης καταλήστευε σχεδόν όλη την Καραϊβική, από το Σεντ Βίνσεντ μέχρι τη Σάντα Λουτσία, φτάνοντας μέχρι το Πουέρτο Ρίκο. Μάλιστα, διορίστηκε «Μάγιστρος» της Δημοκρατίας των Πειρατών, που έτρεφαν βαθύ σεβασμό προς το πρόσωπό του

Το τέλος του ήταν ανάλογο των πράξεων του. Παγιδεύτηκε σε μάχη και ναύτης του έκοψε τον λαιμό.