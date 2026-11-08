Μαριάντα Πιερίδη: «Ξαναβρήκα το υγιές χρώμα μου» – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Τις τελευταίες ημέρες, η Μαριάντα Πιερίδη αντιμετώπισε ένα θέμα με την υγεία της. Το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια κοινοποίησε μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται και ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Instagram, για το πώς είναι αυτή τη στιγμή.

Η καλλιτέχνις δημοσίευσε ένα στιγμιότυπό της μέσα από το ασανσέρ του νοσοκομείου και αποκάλυψε πως σήμερα έκανε μία μικρή βόλτα, από το δωμάτιό της μέχρι την καντίνα της κλινικής.

Στη λεζάντα της, έχει γράψει: «Σήμερα έκανα μια μικρή βόλτα. Από τον όροφο μου στο ισόγειο, μέχρι την καντίνα του νοσοκομείου για ένα καφεδάκι. Και τι καφεδάκι! Από αυτά που θα ξαναέπαιρνα κι έξω.

Να ’ναι καλά οι άνθρωποι εδώ, με φροντίζουν με το παραπάνω. Ξαναβρήκα το υγιές χρώμα μου!!! Λίγη υπομονή ακόμα, να φορτίσουν οι μπαταρίες, και σύντομα πάλι στα δικά μας, με καινούργια ενέργεια.

Για την ώρα, έχω ένα πολύ καλό καφεδάκι να απολαύσω μέχρι την τελευταία γουλιά».