Τηλεθέαση (7/11): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη το Σάββατο;

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Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 19,5% ΣΚΑΪ – Καλημέρα 18,3% OPEN – Τώρα Μαζί 11,1% ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 8,1%

10:00 – 13:00

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,1% ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 13,6% MEGA – MEGA Non Stop 11,3% ANT1 – For You 10,2% ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,8% OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,6% ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 3,2%

Prime Time Ζώνη:

ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 28,5% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,1% MEGA – 50 Αποχρώσεις to Greece 10,2% ANT1 – The Roadshow 7,7% ΕΡΤ1 – #Παρέα 3,6% ΕΡΤ1 – TV Land 1,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 15,8% ΣΚΑΪ – Καλημέρα 11% OPEN – Τώρα Μαζί 7,5% ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 4,4%

10:00 – 13:00

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,5% MEGA – MEGA Non Stop 12,6% ANT1 – For You 11,5% ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 7,3% ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,9% OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,6% ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 0,9%

Prime Time Ζώνη: