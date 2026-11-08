Τραυματίστηκε κυνηγός από πυροβολισμό στην ορεινή Ναυπακτία

Κυνηγός στην ορεινή Ναυπακτία τραυματίστηκε σήμερα, Κυριακή, από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δασική περιοχή μεταξύ της Τερψιθέας και της Άνω Χώρας, όπου ο τραυματίας βρισκόταν για κυνήγι μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο τραυματισμός φέρεται να προκλήθηκε από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε το όπλο δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Αρχικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο του Ρίου. Για τη μεταφορά του υπήρξε συνεργασία και με το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ατόμου που συνόδευε τον τραυματία και βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του τραυματισμού και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.