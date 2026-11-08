43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ρεκόρ με 85.000 δρομείς από 124 χώρες – Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αττική, πώς λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς

Σε ρυθμούς Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αθήνα, με τη φετινή, 43η διοργάνωση να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες παίρνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε σημείο συνάντησης αθλητών από κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου 25.000 δρομείς αναμένεται να συμμετάσχουν στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου πραγματοποιείται ο μεγάλος αγώνας της κλασικής διαδρομής. Την ίδια ώρα, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σε πολλές περιοχές της Αττικής, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Ρεκόρ συμμετοχών με 85.000 δρομείς

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερους από 85.000 συμμετέχοντες σε όλες τις αποστάσεις και εκπροσώπηση από 124 χώρες.

Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναμένεται να βρεθούν περίπου 25.000 δρομείς.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 για το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν επίσης αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ενώ στις 08:30 δίνεται η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Ο βωμός παρέμεινε αναμμένος ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα.

Η τελετή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του θεσμού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Μαραθωνίου με την ιστορία, την ειρήνη και τις αξίες του αθλητισμού.

Ο καιρός την Κυριακή – Οι θερμοκρασίες σε Μαραθώνα και Αθήνα

Σύμμαχος των δρομέων αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή, καθώς δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η πρωινή ψύχρα και οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ευνοήσουν την προσπάθεια των αθλητών, περιορίζοντας τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ειδικότερα, κατά την εκκίνηση του Μαραθωνίου στις 08:30, η θερμοκρασία στην περιοχή του Μαραθώνα αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 βαθμών Κελσίου. Στην Αθήνα, όπου στις 08:00 ξεκινά ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων, ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου στους 10 με 12 βαθμούς.

Καθώς θα προχωρά η ημέρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 14 με 15 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής, ενώ η πιθανότητα βροχής εκτιμάται ως πολύ μικρή.

Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 14 βαθμούς κατά την εκκίνηση του απογευματινού αγώνα των 5 χιλιομέτρων και να υποχωρεί στους 12 με 13 βαθμούς κατά τη βραδινή διοργάνωση.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αττική

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν στο κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄ η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 04:00 έως τις 13:00, ενώ στην οδό Αρχιμήδους θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνος, σε διάφορα τμήματα της οποίας η κυκλοφορία θα διακόπτεται ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε κομβικά σημεία της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, θα επηρεαστούν η λεωφόρος Λαυρίου, η λεωφόρος Κηφισίας και η λεωφόρος Κατεχάκη, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές όπου διεξάγονται οι αγώνες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για όσους χρειάζεται να κινηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, για όσους μετακινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού και της οδού Κρυονερίου. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

Για τις μετακινήσεις από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν επιτρέπεται σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Τα τηλέφωνα για πληροφορίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.

Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ και λεωφορεία

Μετρό

Η ΣΤΑ.ΣΥ. αυξάνει τη συχνότητα των δρομολογίων σήμερα Κυριακή, με τρεις επιπλέον συρμούς σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3.

Οι Γραμμές 2 και 3, μαζί με το τραμ, θα λειτουργήσουν 24 ώρες το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή. Η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) ξεκίνησε να κινείται στις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., η Γραμμή 6 («Πικροδάφνη – Σύνταγμα») θα έχει ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», έως τις 22:00 την Κυριακή.

Στο διάστημα αυτό οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ προχωρά σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, σταδιακά και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας. Για όλες τις γραμμές που αλλάζουν, θα γίνονται προσωρινές στάσεις στις υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Εως απόψε στις 21:00, λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, μεταξύ Βουλιαγμένης και Ερατοσθένους, τροποποιούνται οι γραμμές 550, 209, 10 και 11 και οι τροχιοδρομικές γραμμές των τρόλεϊ 2 και 4.

Γραμμές που δεν θα λειτουργήσουν

Καμία κίνηση δεν θα έχουν οι γραμμές 060, 314, 314Β, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5.

Οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ διακόπτουν τη λειτουργία τους από την έναρξη της βάρδιας μέχρι να λήξουν τα μέτρα της Τροχαίας στη λεωφόρο Μαραθώνος. Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας από τον Μαραθώνα έως τη διασταύρωση Ραφήνας, θα εκτελούν τροποποιημένη διαδρομή μέσω Φειδιππίδου, Αγίου Παντελεήμονος, Αγίας Παρασκευής και Δημοκρατίας.

Μερικώς λειτουργούν οι εξής γραμμές:

230: δεν θα εκτελεστούν οι διαδρομές από Ακρόπολη και από Ζωγράφου.

140: δεν θα εκτελεστεί η διαδρομή από Πολύγωνο.

Β5: δεν θα λειτουργήσει η διαδρομή από Αγία Παρασκευή.

025, 026: δεν θα λειτουργήσει η κατεύθυνση από Ιπποκράτους.

324: θα λειτουργεί μόνο στο τμήμα Κάντζα – Παλλήνη, με προσωρινό τέρμα στον σταθμό Κάντζας (Κάντζα 2).

Προσωρινές αφετηρίες και τερματικοί

Χ95 (Αεροδρόμιο): προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με πορεία μέσω Αττικής Οδού, Περιφερειακής Υμηττού και λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.

304, 305 και 308: προσωρινή αφετηρία στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

421: προσωρινό τέρμα στον σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

046: τέρμα στη Γρηγ. Ξενοπούλου, όπου τερματίζει και η 036 από Κυψέλη.

Β5: αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη.

Τροποποιήσεις διαδρομών

Κέντρο και Ομόνοια: οι γραμμές 608, 622, 815, 224, 022, 813, 025, 026, 227, 856 διέρχονται από Πατησίων, Πανεπιστημίου, Αιόλου ή πλατεία Ομονοίας, ανάλογα με την κατεύθυνση.

Βόρεια και ανατολικά προάστια: οι 301, 301Β, 306, 307, 319 αλλάζουν πορεία μέσω Αιτωλίας, Έβρου, Κλεισθένους και Λεωφ. Λαυρίου.

Ζωγράφου, Γουδή, Ιλίσια: οι 608, 235, 622, 815, 140, 220, 221 διέρχονται από Παπαδιαμαντοπούλου, Μιχαλακοπούλου και Ιλισίων.

Παλαιό Φάληρο και Κηφισιά: η 550 και οι Α2, 040 παρακάμπτουν μέσω Καλλιρρόης και Βούρβαχη.

Αμπελόκηποι – Ριζάρη: οι 214, 203, 204, 211 περνούν από Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β΄ και Σπύρου Μερκούρη.

Νότια προάστια: οι Α3, 227 και 856 διέρχονται από Ηλιουπόλεως, Καρέα και Τιμολέοντος.

Κυψέλη και Αγία Σοφία: οι 046, 036, 402 τροποποιούνται γύρω από την πλατεία Αγίας Σοφίας.

Αθηνών – Μαραθώνος: η 409 μέσω 8ης Μεραρχίας και Κορυτσάς.

Τρόλεϊ