Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου
Σαν σήμερα, στις 8 Νοεμβρίου 20025, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, Αλέκος Αλεξανδράκης.
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Ακτινολογίας
  • Ημέρα Αλληλεγγύης Μεσοφυλικών
  • Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού
  • Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Γεγονότα

  • 1901: Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη (Ευαγγελικά). Κατά τις συγκρούσεις σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργότερα.
  • 1923: Επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, που θα μείνει στην ιστορία ως το Πραξικόπημα της Μπυραρίας.
  • 1963: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας.
  • 1972: Λήγει ο Τρίτος Πόλεμος του Βακαλάου, με επικράτηση των Ισλανδών, που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίχτυα των βρετανών ψαράδων, προκαλώντας τους ανυπολόγιστες ζημιές.
  • 1977: Ο Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φίλιππου στη Βεργίνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.
  • 1999: Με «λαϊκό δικαστήριο» στην πλατεία Συντάγματος ανοίγει ο κύκλος των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Κλίντον, το οποίο καταδικάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και το ΚΚΕ.

Γεννήσεις

  • 1847: Μπραμ Στόκερ, Βρετανός συγγραφέας. («Ο Δράκουλας») (Θαν. 20/4/1912)
  • 1895: Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. (Θαν. 13/7/1965)
  • 1922: Κρίστιααν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός καρδιοχειρουργός, που το 1967 πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. (Θαν. 2/9/2001)
  • 1935: Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής. (Θαν. 11/5/1990)
  • 1947: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελληνίδα ηθοποιός.
  • 1970: Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
  • 1971: Tech N9ne, κατά κόσμον Άαρον Γέιτς, Αμερικανός ράπερ.
  • 1980: Λουίς Φαμπιάνο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1674: Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής. («Paradise Lost») (Γεν. 9/12/1608)
  • 1986: Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικό στέλεχος των μπολσεβίκων (Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ). Το όνομά του φέρουν οι αυτοσχέδιες βόμβες (βόμβες Μολότοφ). (Γεν. 25/2/1890)
  • 2005: Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 27/11/1928)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ