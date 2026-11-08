Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ακτινολογίας
- Ημέρα Αλληλεγγύης Μεσοφυλικών
- Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού
- Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Γεγονότα
- 1901: Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη (Ευαγγελικά). Κατά τις συγκρούσεις σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργότερα.
- 1923: Επιχειρείται αποτυχημένο πραξικόπημα του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο, που θα μείνει στην ιστορία ως το Πραξικόπημα της Μπυραρίας.
- 1963: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας.
- 1972: Λήγει ο Τρίτος Πόλεμος του Βακαλάου, με επικράτηση των Ισλανδών, που χρησιμοποίησαν το μυστικό τους υπερόπλο, ένα μηχανισμό που έκοβε τα δίχτυα των βρετανών ψαράδων, προκαλώντας τους ανυπολόγιστες ζημιές.
- 1977: Ο Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φίλιππου στη Βεργίνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.
- 1999: Με «λαϊκό δικαστήριο» στην πλατεία Συντάγματος ανοίγει ο κύκλος των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Κλίντον, το οποίο καταδικάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και το ΚΚΕ.
Γεννήσεις
- 1847: Μπραμ Στόκερ, Βρετανός συγγραφέας. («Ο Δράκουλας») (Θαν. 20/4/1912)
- 1895: Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. (Θαν. 13/7/1965)
- 1922: Κρίστιααν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός καρδιοχειρουργός, που το 1967 πραγματοποίησε την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. (Θαν. 2/9/2001)
- 1935: Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής. (Θαν. 11/5/1990)
- 1947: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1970: Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
- 1971: Tech N9ne, κατά κόσμον Άαρον Γέιτς, Αμερικανός ράπερ.
- 1980: Λουίς Φαμπιάνο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1674: Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής. («Paradise Lost») (Γεν. 9/12/1608)
- 1986: Βιατσεσλάβ Μολότοφ, ηγετικό στέλεχος των μπολσεβίκων (Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ). Το όνομά του φέρουν οι αυτοσχέδιες βόμβες (βόμβες Μολότοφ). (Γεν. 25/2/1890)
- 2005: Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 27/11/1928)