Συγκινεί η Άννα Μαρία Βέλλη για την απώλεια της γιαγιάς της: «Εύχομαι να πάρω τα χρόνια σου…»

Την απώλεια της γιαγιάς της ανακοίνωσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η Άννα Μαρία Βέλλη. Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της την είδηση του θανάτου του αγαπημένου της προσώπου, με μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Στο story της στην πλατφόρμα, η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε μαζί με την γιαγιά της. Στο όμορφο στιγμιότυπο οι δύο γυναίκες βρίσκονται μέσα σε ένα ασανσέρ και ποζάρουν χαμογελαστές μπροστά από τον καθρέφτη, κάνοντας μία αστεία γκριμάτσα.

«Γιαγιάκα μου καλή ξεκούραση. Εύχομαι να πάρω τα χρόνια σου. Σ’ αγαπώ νιόνιο μου», έχει γράψει στην συγκινητική της ανάρτησή της η δημιουργός περιεχομένου στα social media.