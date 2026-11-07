Οργισμένη ανάρτηση Τραμπ: Κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για «εκβιασμό» Ρεπουμπλικανών – «Θα πρέπει να λογοδοτήσουν»

Τα πυρά του κατά των Δημοκρατικών έστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους ότι απειλούν με παραπομπές σε δίκες και διώξεις Ρεπουμπλικανούς ή υποστηρικτές και δωρητές τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο», ενώ ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει άμεσα έρευνα για το ζήτημα, μιλώντας για «εγκληματική ενέργεια».

Η ανάρτηση Τραμπ

Αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει στην ανάρτησή του τα εξής:

«Οι Δημοκρατικοί κυκλοφορούν απειλώντας πολύ κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων, με παραπομπή σε δίκη/καθαίρεση (Impeachment) και πολλές άλλες μορφές τιμωρίας, παρόλο που παραδέχονται ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να το πράξουν και δεν έχουν διαπραχθεί —ούτε καν σχεδιαστεί— πράξεις που να δικαιολογούν παραπομπή από τα θύματα αυτής της παράνομης διαδικασίας. Αυτός είναι εκβιασμός στο υψηλότερο επίπεδο και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό.

Επίσης, απειλούν τους δωρητές μας, μερικούς από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο, με φυλάκιση και πολλά άλλα επίπεδα τιμωρίας, απλώς και μόνο επειδή τυχαίνει να είναι Ρεπουμπλικάνοι ή υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό είναι εργαλειοποίηση (Weaponization) και νομικός πόλεμος (Lawfare) σε άλλο επίπεδο.

Η γερουσιαστής από το Μίσιγκαν, Ελίζα Σλότκιν (Elissa Slotkin), λέει ότι θα κυνηγήσει όλους τους νέους που πιστεύουν στις ρεπουμπλικανικές αξίες και που δείχνουν έστω και την παραμικρή τάση να γίνουν Ρεπουμπλικάνοι. Η φυλάκιση θα έπρεπε να αφορά αυτούς τους ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ, και οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να ξυπνήσουν, γρήγορα!

Απειλητικές επιστολές έχουν σταλεί σε πολλούς ανθρώπους, όλους αθώους, από πολιτικούς ηγέτες των Δημοκρατικών. Με κοινοποίηση αυτής της δήλωσης, διατάσσω το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει αμέσως αυτή την εγκληματική πράξη!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ (DONALD J. TRUMP)».