Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις για απάτη κατά του Δημοσίου και «ξέπλυμα» στους 16 από τους 18 συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση της πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και την πολύμηνη έρευνα που πρOηγήθηκε. Ανάμεσά τους είναι γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ιδιοκτήτες καταστημάτων, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και τη Χαλκιδική.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι εγκληματική οργάνωση – διεύθυνση συγκρότηση και ένταξη, απάτη κατά του δημοσίου / συνέργεια, πλαστογραφία κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα στους 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Δύο από τους 18 αντιμετώπιζαν πλημμέλημα (κατοχή μαχαιριού και καραμπίνα) και αφέθηκαν ελεύθεροι, απλώς διατάχθηκε προκαταρκτική σχετικά με την άδεια της καραμπίνας.

Οι 16 συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα που κέρδιζαν μη αποδίδοντας ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ σε εξωτικά ταξίδια, φροντίζοντας μάλιστα, να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια. Ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ μπόρεσε να εντοπίσει ένα ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων». Μέσα σε τρία έτη, το κύκλωμα ενεργοποίησε 4.200 ΑΦΜ και έφτιαξε χρέη προς το Δημόσιο, ύψους 68 εκατ. ευρώ από απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την Εφορία, αλλά και επιπλέον 135 εκατ. ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Ελέγχθηκαν διεξοδικά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Χάρη στην πολύμηνη έρευνα, έγιναν οι 18 συλλήψεις, με τους ελεγκτές να ταυτοποιούν τους επιχειρηματίες, που κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικήςνάμεσά τους ο γνωστός ηθοποιός – μοντέλο και η σύζυγος του επιχειρηματία.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.