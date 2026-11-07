Θεσσαλονίκη: Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής, λέει δικηγόρος συλληφθέντων

Τη δημοσιότητα απασχολεί σήμερα, Σάββατο, η πολύ σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων που ήρθε στο φως μετά την πολύμηνη έρευνα και τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά συνελήφθησαν 18 εμπλεκόμενοι, ανάμεσα στους οποίους είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων, που λειτουργούσαν με «αχυρανθρώπους» και μπροστινούς, μεταξύ των οπίων και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο.

Στην εκπομπή του Mega Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ο δικηγόρος πέντε εκ των 18 κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη αντίδραση των εντολέων του είναι ότι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για όλα αυτά. Στην προανάκριση δεν δόθηκε κάποια πληροφόρηση για να μπορέσουν να γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία που συνελέγησαν, για να απολογηθούν και να δώσουν κάποιες εξηγήσεις.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε ο Αντώνης Κουδρόγλου.

Ο κ. Κουδρόγλου σημείωσε ότι χρειάζεται να περιμένουμε, καθώς η πρώτη ενημέρωση συνήθως δεν έχει σχέση με το αληθές περιεχόμενο της δικογραφίας, ενώ συμπλήρωσε ότι οι άνθρωποι της ΑΑΔΕ εργάστηκαν πολύ σκληρά για να φτιάξουν αυτή την ογκοδέστατη δικογραφία.

Στην ερώτηση, εάν οι δικοί του εντολείς δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, ο δικηγόρος απάντησε:

«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.

Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

Τα ονόματα που θα «κάψουν» τη νυχτερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη

Ο Αντώνης Κουδρόγλου επιβεβαίωσε όσα ακούγονται ότι όταν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση, θα υπάρξει αναταραχή στη νυχτερινή ζωή της πόλης:

«Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.

«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

Για την γυναίκα που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, ο Αντώνης Κουδρόγλου ξεκαθάρισε:

«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει σχέση. Είναι μια ατυχής στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».