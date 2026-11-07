Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά, η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα»

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και την έκδοση NAVTEX, με διπλωματικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι όλα είναι φυσιολογικά σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαίωσαν πως το πρόβλημα επιλύθηκε.

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ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.
  • «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» απάντησε χαρακτηριστικά ο Φιντάν για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.

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Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, την έκδοση NAVTEX από τη χώρα μας και αντι-NAVTEX από την Άγκυρα.

Φιντάν για τη NAVTEX: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» – Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο Φιντάν σε ερώτηση του Μανώλη Κωστίδη για τον ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo.

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Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαίωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.

 

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