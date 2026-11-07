Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά, η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα»

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Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, την έκδοση NAVTEX από τη χώρα μας και αντι-NAVTEX από την Άγκυρα.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο Φιντάν σε ερώτηση του Μανώλη Κωστίδη για τον ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo.

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαίωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.