Καβγάς Σδούκου – Παπαδοπούλου on air: «Θα μας βουλώσετε το στόμα;» – «Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα, η εύκολη διέξοδος είναι να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες»

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Άναψαν τα αίματα στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στην εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου με αφορμή τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τους Ποινικούς Κώδικες του 2019.

Οι διάλογοι από την αντιπαράθεση Σδούκου – Παπαδοπούλου είναι χαρακτηριστικοί.

Για τα ελληνοτουρκικά:

Άννα Παπαδοπούλου: Δεν θα σας χειροκροτήσουμε κιόλας που αποτύχατε στην υπογραφή και επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς; Σε τι απέτυχε, έχουμε χάσει κάτι. Άρα εσείς συντάσσεστε με την όποια επιτυχία της τουρκικής πλευράς. Γιατί εγώ είδα και μια αντιπολίτευση στην Τουρκία που είπε στον κ. Ερντογάν ότι αποτύχανε.

Άννα Παπαδοπούλου: Τις υπόνοιες αυτού του είδους, και τα περί πατριωτικού, αφήστε τες.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Εγώ σας μιλώ με σοβαρότητα.

Άννα Παπαδοπούλου: Χωρίς καμία σοβαρότητα δεν μου μιλάτε όταν λέτε ότι ταυτιζόμαστε με την τουρκική αντιπολίτευση. Αυτό είναι ασόβαρο, με συγχωρείτε, και προσβλητικό.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική δεν είναι ασόβαρο.

Άννα Παπαδοπούλου: Επειδή έχετε αποτύχει και δεν έχετε δώσει καμία απάντηση για το τουρκολιβικό μνημόνιο.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Να το πάμε λίγο ήρεμα γιατί είναι πρωί και ο κόσμος δεν έχει κανένα λόγο να ακούει υψωμένες τις φωνές μας, να μιλάει η μία στην άλλη. Αλλά όταν ακούω να λέτε για ένα παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο όλη η κοινότητα, το έχει χαρακτηρίσει επίσης έτσι, το εσείς να επικαλείστε την επιτυχία της Τουρκίας ως προς αυτό, ενώ είναι μία αποτυχία, μου κάνει τρομερή εντύπωση.

Άννα Παπαδοπούλου: Η αποτυχία είναι η εκ των υστέρων καταγγελία. Επτά χρόνια δεν διασφαλίσατε ότι δεν θα επικυρωθεί το μνημόνιο . Είναι δική σας αποτυχία, το λένε τα στελέχη σας.

Η ένταση ανέβηκε και για τους ποινικούς κώδικες.

Άννα Παπαδοπούλου: Να μιλήσει ο κ. Κοντονής. Όταν όμως κλήθηκε στη Δικαιοσύνη η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο […] Η ΝΔ ήρθε και μίλησε για χρηματισμό, ο κ. Κοντονής δεν μίλησε για χρηματισμό. Όταν η κυβέρνηση βρίσκει τα δύσκολα η εύκολη διέξοδος είναι να επιστρέφουμε στο παρελθόν και να μιλάμε για το 2019 και τους Ποινικούς Κώδικες.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Θα μας απαγορεύσετε, κ. Παπαδοπούλου, να ασκήσουμε κριτική για τα έργα και τις ημέρες σας; Θα μας βουλώσετε το στόμα δηλαδή;

-Άννα Παπαδοπούλου: Όχι κ. Σδούκου. Να μας απαντήσετε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες σήμερα.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Εγώ είδα τον κ. Τσίπρα που πήγε στο Παρίσι να κάνει τον επαναστάτη των δρόμων και από εκεί μας έστειλε ένα μηνυματάκι να κλείσουμε το στόμα μας, επειδή είπαμε ότι την εποχή που κυβέρνησε άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα για κάποια αδικήματα και κάποιες ποινές μειώθηκαν.

-Άννα Παπαδοπούλου: Δεν είπατε αυτό, κ. Σδούκου, δεν είπατε αυτό.

-Δημήτρης Καμπουράκης: Αυτό που είπε ο Άδωνις είναι αλλιώς, είπε ότι πήρε λεφτά, ότι χρηματίστηκε.

-Άννα Παπαδοπούλου: Εσάς ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτό ως εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας;

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Προειδοποίησε ο αρμόδιος υπουργός σας ότι, εάν περνούσαν αυτές οι προβληματικές διατάξεις, ενδεχομένως εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα;

-Άννα Παπαδοπούλου: Είπε ο κ. Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας της κυβέρνησής σας από το 2019 μέχρι σήμερα, είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ένα έργο επιστημονικό που πρέπει να ψηφιστεί.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Επειδή είστε νέα και σοβαρή γυναίκα, έχω μπροστά μου πολλά αδικήματα που επί εποχής σας μειώθηκαν οι ποινές. Βιασμός, ενδοοικογενειακή βία, ενεργητική δωροδοκία, εμπρησμός σε δάση, τοκογλυφία, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση κλπ. Όλα αυτά τα αδικήματα που μειώσατε τις ποινές, συμφωνείτε με αυτό; Θέλετε τα κακουργήματα να γίνονται πλημμελήματα; Και σας ρωτώ σε προσωπικό επίπεδο γιατί είστε και νέα πολιτικός.

-Άννα Παπαδοπούλου: Είμαι ποινικολόγος, έχω επιστημονική και πολιτική άποψη επ’ αυτού.

-Αλεξάνδρα Σδούκου: Τι σκεπτικό έχει να μειώνετε τις ποινές; Συμφωνείτε;