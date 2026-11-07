Ντόναλντ Τραμπ: Προαναγγέλλει κι άλλες καρατομήσεις στο επιτελείο του μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές – «Νομίζω ότι είναι καλοί, αλλά ίσως κάνω μερικές αλλαγές»

Προαναγγελία νέων αποχωρήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το «χαστούκι» στις ενδιάμεσες εκλογές, με την απομάκρυνση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, να ανοίγει τον δρόμο για νέες καρατομήσεις.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Στίβεν Μίλερ θα αντικαταστήσει τη Σούζι Γουάιλς στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, λίγες μόλις ώρες αφότου δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» ότι επίκειται ανασχηματισμός της ομάδας του. Όταν ο δημοσιογράφος του «60 Minutes», Ρος Ντάουθατ, ρώτησε τον κ. Τραμπ εάν σκοπεύει να απολύσει κάποιον μετά την απώλεια και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, ο πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το σκέφτομαι. Λίγο».

«Αγαπώ το υπουργικό μου συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι καλοί», ανέφερε. «Αλλά ίσως… κάνω ίσως μερικές αλλαγές. Δεν θέλω να αναφέρω ποιοι θα είναι», είπε.

Στήριξη στον Πιτ Χέγκσεθ και αναφορές σε «κερδισμένους πολέμους»

Ο κ. Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, παραμένει προς το παρόν ασφαλής στη θέση του, παρά το ρεπορτάζ του CBS News σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος ρώτησε συμβούλους του αυτή την εβδομάδα αν ο επικεφαλής του Πενταγώνου θα έπρεπε να παραμείνει. Όταν ο Ντάουθατ τον ρώτησε αν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον Χέγκσεθ, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Έχω».

«Κοιτάξτε, έχουμε κερδίσει δύο πολέμους. Κερδίσαμε τη Βενεζουέλα και έχουμε ήδη αποκομίσει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και να τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Και, μπορείτε να το αποκαλέσετε επικράτεια, μπορείτε να το αποκαλέσετε όπως θέλετε. Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο σε λιγότερο από μία ώρα», υποστήριξε ο κ. Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Γουάιλς την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ήθελε να κάνει μια αλλαγή», προσθέτοντας πως «μερικές φορές στη ζωή, πρέπει να κάνεις κινήσεις». Η Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη, μια απόφαση που συνδέεται με τις εκλογικές ήττες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, όπως μετέδωσε το CBS News.

Η Γουάιλς συγκαταλέγεται στα πλέον ισχυρά πρόσωπα που αποχωρούν από την κυβέρνηση Τραμπ. Νωρίτερα φέτος είχαν αποχωρήσει ορισμένα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου -η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ-, αλλά κατά τα άλλα, ο πρόεδρος, ο οποίος απέκτησε πανεθνική φήμη απολύοντας ανθρώπους στην τηλεόραση, είχε διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη την ομάδα του.

Η συνέντευξή του στον Ρος Ντάουθατ του CBS News πρόκειται να προβληθεί την Κυριακή στην εκπομπή «60 Minutes».