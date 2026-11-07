Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Τα «κίτρινα γιλέκα» καλούν σε μαζική ανυπακοή

Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία παραμένει αμείωτη. Για τέταρτο συνεχόμενο σαββατοκύριακο, νέες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Παρίσι, όπου το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» σχεδιάζει να προσεγγίσει κέντρα εξουσίας, μόλις δύο ημέρες μετά το μαζικό πανεθνικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν τα συνδικάτα.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές, Πέμπτη, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα -συγκεκριμένα 575.000 σύμφωνα με τις επίσημες αρχές και 1,6 εκατομμύρια σύμφωνα με το συνδικάτο CGT- απαιτώντας μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης.

Το ραντεβού της Δευτέρας

Η σημερινή κινητοποίηση αποσκοπεί στη διατήρηση της πίεσης, μόλις δύο ημέρες πριν από τον νέο κύκλο επαφών που έχει συγκαλέσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα το πρωί είναι προγραμματισμένος κοινωνικός διάλογος με τα συνδικάτα και τη γαλλική εργοδοσία, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις.

Σε επιστολή του χθες στους κοινωνικούς εταίρους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά θερμό σε κοινωνικό επίπεδο φθινόπωρο, διαβεβαίωσε ότι «(ακούει) τις προσδοκίες που διατυπώνονται για τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη» και τις «ανησυχίες» των εργοδοτών. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», ανέφερε.

Δύο παράλληλες συγκεντρώσεις

Για τη σημερινή ημέρα, ένας φορέας συντονισμού οργανώσεων νεολαίας και περιφερειακά συνδικάτα έχουν απευθύνει κάλεσμα για διαδήλωση και πορεία «εναντίον της ακρίβειας και υπέρ της νεολαίας». Η κινητοποίηση στο Παρίσι θα ακολουθήσει την ίδια εγκεκριμένη διαδρομή με εκείνη της Πέμπτης, ξεκινώντας από την πλατεία Ρεπουμπλίκ και καταλήγοντας στην πλατεία Νασιόν.

Την ίδια ώρα, το συντονιστικό όργανο των «κίτρινων γιλέκων» επέλεξε να διαδηλώσει αυτόνομα, κρατώντας σαφείς αποστάσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, απευθύνει κάλεσμα για ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ, η οποία ωστόσο δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια από τις αρχές.

Το στοίχημα της Κονκόρντ

«Θα είμαστε στην Κονκόρντ στις 14.00 και θα μείνουμε εκεί έως τις 19.00», δήλωσε χθες στον Τύπο ο Μπενζαμέν Μπαλ, μέλος του συντονιστικού τους οργάνου, βγαίνοντας από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού — παρότι αυτή η τελευταία απαγόρευσε την κινητοποίηση. «Καλούμε σε μαζική ανυπακοή», προειδοποίησε.

Η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία, εξήγησε δικηγόρος των «κίτρινων γιλέκων», ο Νταβίντ Λιμπεσκίντ: η Κονκόρντ είναι «ένα εμβληματικό σημείο, κοντά την Εθνοσυνέλευση, ένα σημείο εξουσίας, καθώς οι διεκδικήσεις μας είναι πολιτικές».

Φόβοι για επεισόδια

Τα «κίτρινα γιλέκα» προβλέπουν συνολικά περίπου 120 διαδηλώσεις σήμερα σε όλη τη χώρα, αριθμό πάντως που απέχει πολύ από τις 1.700 κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Μετά την κινητοποίηση της Πέμπτη που «γενικά κύλησε ομαλά», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι αρχές θέλουν να αποφύγουν με κάθε κόστος να επαναληφθούν οι σκηνές ταραχών και λεηλασιών της 17ης Οκτωβρίου, του πρώτου Σαββάτου διαδηλώσεων.

Η μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας έκτοτε παρατείνεται, με 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες να έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.