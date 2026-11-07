Ανδρομάχη: «Δοκιμάστηκε η αντοχή μου, πέρασε ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε» – Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση του χωρισμού με τον Γιώργο Λιβάνη

Μετά την ανακοίνωσή του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη, η Ανδρομάχη έκανε την πρώτη ανάρτησή της στο TikTok το βράδυ της Παρασκευής (6/11). Η ίδια μίλησε στους διαδικτυακούς φίλους της για το απαιτητικό διάστημα που πέρασε και για τη νέα περίοδο που ανοίγεται μπροστά της.

Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στο διαζύγιό της, η Ανδρομάχη έκανε λόγο για μια περίοδο που δοκίμασε τις αντοχές και την υπομονή της, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη λέξη «τυφώνας» για να περιγράψει όσα προηγήθηκαν.

«Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα… Μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί και την αισιοδοξία της για όσα ετοιμάζει επαγγελματικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική επιστροφή στις μουσικές της ρίζες.

«Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω… Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα;»