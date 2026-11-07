Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ιερουσαλήμ – Στο φως σπάνιο εύρημα από την εποχή του Ιησού δίπλα στο Όρος του Ναού

Ένα παράθυρο στο παρελθόν και στις απαρχές των θρησκευτικών παραδόσεων ανοίγει στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, εκεί όπου η αρχαιολογική σκαπάνη συναντά την ιστορία της Καινής Διαθήκης. Μια σπουδαία ανακάλυψη δίπλα στο Όρος του Ναού μάς μεταφέρει 2.000 χρόνια πίσω, στην εποχή που ο Ιησούς και χιλιάδες πιστοί βάδιζαν στα ίδια χώματα.

Το εύρημα αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα μνημείο της αρχαιότητας, αλλά έναν ζωντανό κρίκο που συνδέει τις αρχαίες ιουδαϊκές παραδόσεις με τις ρίζες του χριστιανισμού, ρίχνοντας νέο φως στο μυστήριο της βάπτισης.Το εύρημα ρίχνει φως στο πώς οι ιουδαϊκές πρακτικές εξαγνισμού ενδέχεται να διαμόρφωσαν τη χριστιανική βάπτιση.

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο συγκρότημα τελετουργικών λουτρών ηλικίας 2.000 ετών κοντά στο Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ, το οποίο χρονολογείται από την εποχή του Ιησού. Πιθανότατα χρησιμοποιούνταν από Εβραίους προσκυνητές που επισκέπτονταν τον αρχαίο ιερό τόπο, με έναν ειδικό να σημειώνει ότι η ανακάλυψη βοηθά να αναδειχθεί η ευρύτερη σημασία της βάπτισης.

Το τελετουργικό των προσκυνητών και η διαδρομή προς τον Δεύτερο Ναό

Η ανασκαφή, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, πραγματοποιήθηκε από αρχαιολόγους του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ. Η ανακάλυψη έγινε στο Οφέλ (Ophel), μια αρχαιολογική περιοχή αμέσως νότια του Όρους του Ναού της Ιερουσαλήμ, κοντά σε μια αρχαία είσοδο γνωστή ως Τριπλή Πύλη.

Το συγκρότημα κατασκευάστηκε στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. Διαθέτει τρία μεγάλα τελετουργικά λουτρά, μια επιχρισμένη πισίνα και μια πλακόστρωτη πλατεία, μαζί με ένα εκτεταμένο υδραυλικό σύστημα. Τοποθετημένο κοντά στην Τριπλή Πύλη, μία από τις κύριες εισόδους στο Όρος του Ναού, το συγκρότημα πιθανότατα εξυπηρετούσε προσκυνητές που υποβάλλονταν σε τελετουργικό εξαγνισμό πριν επισκεφθούν τον Δεύτερο Ναό, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι υπεύθυνοι περιέγραψαν ένα από τα λουτρά ως «εξαιρετικά καλοδιατηρημένο», σημειώνοντας ότι έχει ύψος σχεδόν 4,3 μέτρα και διατηρεί την αρχική του θολωτή πέτρινη οροφή, καθώς και ένα φρεάτιο που κάποτε το τροφοδοτούσε με νερό. «Η διατήρηση μιας δομής της περιόδου του Δεύτερου Ναού από το δάπεδο μέχρι την οροφή είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα σε μια τόσο κεντρική και ιστορικά σημαντική τοποθεσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Οι διευθυντές της ανασκαφής, καθηγητής Ούζι Λάιμπνερ (Uzi Leibner) και καθηγήτρια Όριτ Πέλεγκ-Μπάρκατ (Orit Peleg-Barkat), περιέγραψαν το μνημειώδες πέτρινο οικοδόμημα, το οποίο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στον τελετουργικό εξαγνισμό, ως «ένα πραγματικά απαράμιλλο φαινόμενο».

Οι αρχαιολόγοι πρόσθεσαν: «Το συγκρότημα αγγίζει τον πυρήνα της έρευνάς μας γύρω από την αρχαιολογία του προσκυνήματος κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού: πώς δηλαδή σχεδιάστηκε η περιοχή αμέσως νότια του Όρους του Ναού για να υποδεχθεί τους πολυάριθμους προσκυνητές που έρχονταν στην Ιερουσαλήμ για να επισκεφθούν τον Ναό, και ποιες δραστηριότητες και τελετουργίες λάμβαναν χώρα κοντά στις πύλες του».

Το συγκρότημα φέρει επίσης στοιχεία για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τις ρωμαϊκές δυνάμεις το 70 μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στα δάπεδα του συγκροτήματος και ανάμεσα στα συντρίμμια δεκάδες νομίσματα που χρονολογούνται από την Πρώτη Ιουδαϊκή Εξέγερση κατά της Ρώμης.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης μια ακόμη παλαιότερη δημόσια εγκατάσταση εξαγνισμού κάτω από το συγκρότημα, η οποία περιλαμβάνει ένα άλλο μεγάλο τελετουργικό λουτρό που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ.

Η προγενέστερη αυτή δομή υποδηλώνει ότι η τοποθεσία χρησιμοποιούνταν για τελετουργικό εξαγνισμό πολύ πριν από τη ρωμαϊκή καταστροφή της Ιερουσαλήμ. «Το βάπτισμα, μια τελετουργία που πολλοί άνθρωποι θεωρούν αποκλειστικά χριστιανική, προέκυψε μέσα από τις ευρύτερες αρχαίες ιουδαϊκές τελετουργίες λουτρού και εξαγνισμού».

Αν και ο Ιησούς και οι μαθητές του θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν επισκεφθεί το συγκρότημα λουτρών, δεν υπάρχουν στοιχεία στην Καινή Διαθήκη ότι το έκαναν, δήλωσε η Κάντιντα Μος (Candida Moss), καθηγήτρια Θεολογίας στην έδρα Edward Cadbury του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ.

Η Μος, ειδική στην ιστορία του πρώιμου Χριστιανισμού, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις αρχαίες εβραϊκές πρακτικές τελετουργικού καθαρμού, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χριστιανικού βαπτίσματος.

Όπως ανέφερε ο Μος, μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ., το τελετουργικό λουτρό γνώρισε αυξανόμενη διάδοση μεταξύ των Εβραίων της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας, γεγονός που αποτυπώνεται στον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων τελετουργικής κατάδυσης που κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο αυτή.

Η ίδια αναφέρθηκε στην κοινότητα του Κουμράν, η οποία σχετίζεται με τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, οι κάτοικοι της οποίας χρησιμοποιούσαν τελετουργικά λουτρά, γνωστά ως mikva’ot (μικβέ), για το καθημερινό τους λουτρό. Μος δήλωσε ότι το ευρύτερο ενδιαφέρον για τα τελετουργικά λουτρά βοηθά επίσης να εξηγηθεί η δημοτικότητα του Ιωάννη του Βαπτιστή και η υιοθέτηση του βαπτίσματος από τους ακολούθους του Ιησού.

«Αυτό που δείχνει, είναι ότι το βάπτισμα, μια τελετουργία που πολλοί θεωρούν αποκλειστικά χριστιανική, ξεπήδησε μέσα από τα ευρύτερα αρχαία ιουδαϊκά τελετουργικά λουτρού και εξαγνισμού», είπε η Μος. «Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί η δημοτικότητα του Ιωάννη του Βαπτιστή και η χρήση του βαπτίσματος από τους ακολούθους του Ιησού».

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται εν μέσω μιας σειράς πρόσφατων αρχαιολογικών ευρημάτων στο Ισραήλ, τα οποία χρονολογούνται στην εποχή του Ιησού. Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την ανάκτηση ενός εξαιρετικά άθικτου ιουδαϊκού τελετουργικού λουτρού 2.000 ετών στο Κιριάτ Γκατ, περίπου 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ.

Γύρω στην ίδια περίοδο, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα υδραγωγείο 2.000 ετών κοντά στην Ιερουσαλήμ, το οποίο κάποτε τροφοδοτούσε με νερό το συγκρότημα του Δεύτερου Ναού.