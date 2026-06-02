Μαθητής ανακάλυψε σπάνιο λίθο 1.500 ετών στο εβραϊκό χωριό της Γαλιλαίας που είχε καταραστεί ο Ιησούς

Όταν η παιδική περιέργεια συναντά την αρχαιολογική σκαπάνη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Σε μια πρόσφατη κοινοτική ανασκαφή, το βλέμμα ενός νεαρού μαθητή στάθηκε ικανό να αποκαλύψει ένα κειμήλιο που παρέμενε θαμμένο για αιώνες.

Το εύρημα αυτό δεν συγκινεί μόνο τους ειδικούς για την αρχαιολογική του αξία, αλλά και για την ιδιαίτερη τοποθεσία στην οποία εντοπίστηκε. Ένας 12χρονος μαθητής ανακάλυψε πρόσφατα έναν πολύτιμο λίθο που χρονολογείται τουλάχιστον 1.500 χρόνια πριν, στο Εθνικό Πάρκο Κοραζίν στην Άνω Γαλιλαία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ.

Το Κοραζίν ήταν ένα αρχαίο εβραϊκό χωριό το οποίο, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, καταράστηκε ο Ιησούς επειδή απέρριψε τη διδασκαλία του.

Ένας σπάνιος αχάτης «Nicolo» από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ο λίθος, μια πολύτιμη ποικιλία αχάτη γνωστή ως «Nicolo», η οποία πιθανότατα ήταν τοποθετημένη σε κάποιο κόσμημα των ρωμαϊκών ή βυζαντινών χρόνων (1ος – 6ος αιώνας μ.Χ.), βρέθηκε από τον Άλον Χόροβιτς κατά τη διάρκεια κοινοτικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή Πάρκων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αριέλ της Δυτικής Όχθης.

«Μετά από τρεις ημέρες ανασκαφών, περίπου 10 λεπτά πριν τελειώσουμε, έσκαβα με μια αξίνα και ξαφνικά είδα κάτι μπλε, στρογγυλό και ιδιαίτερο», δήλωσε ο Χόροβιτς, ο οποίος φοιτά στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο της Ραμάτ Κοραζίν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πάρκων.

«Το σήκωσα και το έδειξα στον αρχαιολόγο. Όταν κατάλαβα ότι ήταν κάτι σπάνιο, πλημμύρισα με χαρά και περηφάνεια».

Η βιβλική κατάρα που σφράγισε την ιστορία του Κοραζίν

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων βόρεια της Θάλασσας της Γαλιλαίας (Λίμνης Γεννησαρέτ), το Κοραζίν υπήρξε η τοποθεσία ενός εβραϊκού χωριού για περίπου μία χιλιετία, ξεκινώντας από το τέλος της Περιόδου του Δεύτερου Ναού πριν από περίπου 2.000 χρόνια έως τον 11ο αιώνα μ.Χ.

Η πόλη αναφέρεται τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στο Ευαγγέλιο του Λουκά ως μία από τις τοποθεσίες που δεν εισάκουσαν τη διδασκαλία Του.

«Τότε ο Ιησούς άρχισε να ονειδίζει τις πόλεις όπου είχαν γίνει τα περισσότερα από τα θαύματά Του, επειδή δεν μετανόησαν: “Αλίμονό σου, Κοραζίν!”» αναφέρει ένα απόσπασμα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (11:20-21).

Τα κατάλοιπα από τη βυζαντινή περίοδο, κατά την οποία έζησαν οι σοφοί του Ταλμούδ, περιλαμβάνουν μια εντυπωσιακή συναγωγή, ένα τελετουργικό λουτρό (μικβέ), ένα πατητήρι, ένα ελαιοτριβείο και άλλες αγροτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, Αχία Κοέν Ταβόρ από το Πανεπιστήμιο Αριέλ, ο λίθος Nicolo ήταν δημοφιλής κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους ως ένα σαφές σύμβολο κύρους και υψηλής κοινωνικής θέσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Κοραζίν αποτελούσε επίσης πατρίδα πιο εύπορων ανθρώπων.

«Μικρά ευρήματα σαν αυτό ανοίγουν ένα μεγάλο παράθυρο στην προσωπική ζωή των κατοίκων του αρχαίου Κοραζίν, όχι μόνο στα κτίρια και τους δρόμους του, αλλά και στον κόσμο της ομορφιάς, του προσωπικού τους κύρους και των κοινωνικών τους σχέσεων», ανέφερε ο ίδιος στην ανακοίνωση.

Το πρόσφατο εύρημα δεν αποτελεί την πρώτη φορά που ένας νεαρός επισκέπτης συναντά τυχαία ένα σπάνιο τεχνούργημα στο Εθνικό Πάρκο Κοραζίν.

Το 2021, ένα κορίτσι βρήκε στο έδαφος ένα χάλκινο νόμισμα ηλικίας 1.500 ετών.