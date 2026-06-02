Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη – Στο επίκεντρο η υποστήριξη της κατηγορίας

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών εισέρχεται σε νέα φάση, με την εισαγγελέα να προτείνει ποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνουν δεκτές, μετά τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. Αναμένεται επίσης διευκρίνιση για τη σειρά των αγορεύσεων, καθώς αναδείχθηκε νομικό ζήτημα σχετικά με την παράσταση του ελληνικού δημοσίου και τις αντιρρήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.

  • Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες παραστάσεις θα γίνουν δεκτές.
  • Αντιρρήσεις υπάρχουν τόσο από την πλευρά των κατηγορουμένων, κυρίως για τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο των μηχανοδηγών, όσο και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου.
  • Τίθεται ένα «νομικό ζήτημα» για το ποιος θα προηγηθεί στις προτάσεις, ενώ συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι φορέων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.

Ωστόσο στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν προτείνει η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας ανέφερε πως τίθεται ένα “νομικό ζήτημα” με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα διευκρινιστεί το ποιος τελικά θα προηγηθεί.

Οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων αφορούν κατά κύριο λόγο τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων που αριθμούν περίπου τους πενήντα και του σωματείου των μηχανοδηγών “Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης”. Το δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους τρεις σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για τον τότε προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορούμενων ζήτησαν να μην γίνει η δεκτή η παράσταση του δημοσίου επισημαίνοντας πως τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να συγκρουστούν οι δύο αμαξοστοιχίες και δεν οφείλονταν αποκλειστικά στα όποια ατομικά λάθη.

Επίσης κάποιες αντιρρήσεις αφορούν τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για τους κατηγορούμενους που διώκονται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Πρόκειται για δύο μέλη επιτροπής του ΟΣΕ που το 2022 είχαν αξιολογήσει τον φάκελο μετάταξης του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας και του τότε προέδρου του ΟΣΕ που είχε υπογράψει την μετάταξη του μετά το “πράσινο φως” της επιτροπής.

Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, κατηγορούνται τα 35 από τα 36 άτομα.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται από τα 36 άτομα, τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ

