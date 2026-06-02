ΗΠΑ: Εντοπίστηκε σορός αγνοούμενης υπαλλήλου πυρηνικού εργαστηρίου – Εντείνεται το μυστήριο με τους θανάτους επιστημόνων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μια σκοτεινή τροπή λαμβάνει η υπόθεση των διαδοχικών εξαφανίσεων και αιφνίδιων θανάτων που πλήττουν την επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σορό μιας υπαλλήλου του κορυφαίου πυρηνικού εργαστηρίου της χώρας, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ολοκληρωτική εξαφάνιση των ιχνών της.

Το εύρημα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περίεργων περιστατικών που αφορούν ειδικούς και κυβερνητικούς υπαλλήλους σε μερικές από τις πιο απόρρητες εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η ανακάλυψη της σορού

Τα οστά της 54χρονης Μελίσα Κασίας, η οποία εργαζόταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον Εθνικό Δρυμό Κάρσον, περίπου 9 χιλιόμτερα μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή στις 26 Ιουνίου 2025.

Η ταυτοποίησή της έγινε επίσημα από την Πολιτειακή Αστυνομία του Νέου Μεξικού τη Δευτέρα.

Δίπλα στη σορό της, στην περιοχή ΜακΓκάφεϊ Ριτζ, εντοπίστηκε ένα πιστόλι, αν και τα ακριβή αίτια αλλά και η ημερομηνία του θανάτου της δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το μακάβριο εύρημα ανακάλυψε ένας πεζοπόρος, σε μια περιοχή όπου τα συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εργάζονταν τακτικά από τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα έργο αποκατάστασης.

Η Κασίας εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο ιστορικό εργαστήριο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για το περίφημο «Σχέδιο Μανχάταν» και έκτοτε είναι στενά συνδεδεμένο με την έρευνα πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

Η εξαφάνιση

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η παντρεμένη μητέρα διέγραψε όλα τα δεδομένα από τα τηλέφωνά της, τα άφησε πίσω μαζί με την ταυτότητά της και έφυγε από το σπίτι της στο Ράντσος ντε Τάος, μια απομακρυσμένη κοινότητα βορειοανατολικά της Σάντα Φε.

Νωρίτερα, είχε αφήσει τον σύζυγό της, Μαρκ —επίσης υπάλληλο του Λος Άλαμος— στις εγκαταστάσεις, ισχυριζόμενη στη συνέχεια ότι ξέχασε την κάρτα εισόδου της και έπρεπε να επιστρέψει.

Η κόρη του ζευγαριού, Σιέρα, ανέφερε στους ερευνητές ότι η μητέρα της τής άφησε ένα σάντουιτς και της είπε ότι σκόπευε να εργαστεί από το σπίτι.

Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν για τελευταία φορά να περπατά μόνη της στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα, την 26η Ιουνίου 2025.

BREAKING: Human remains belonging to a lab employee have been found in the Carson National Forest in New Mexico. Investigators say a gun was found near the remains of Melissa Casias, who worked at the Los Alamos National Laboratory. Casias was last seen alive on… pic.twitter.com/kBjzd6QW01 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 1, 2026



Παραμένει ασαφές αν η ίδια είχε στην κατοχή της όπλο, και η αστυνομία εξετάζει τη σκηνή και την προέλευση του πιστολιού.

Η λίστα των μυστηριωδών εξαφανίσεων

Η Κασίας είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα με δεσμούς στα αμυντικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ που εξαφανίστηκαν ή πέθαναν ξαφνικά πρόσφατα.

Άντονι Τσάβες : Πρώην υπάλληλος του Λος Άλαμος, εξαφανίστηκε πεζός στις 4 Μαΐου 2025, μόλις επτά εβδομάδες πριν από την Κασίας.

: Πρώην υπάλληλος του Λος Άλαμος, εξαφανίστηκε πεζός στις 4 Μαΐου 2025, μόλις επτά εβδομάδες πριν από την Κασίας. Στίβεν Γκαρσία : Κυβερνητικός εργολάβος σε μεγάλη εγκατάσταση στο Αλμπουκέρκι, εξαφανίστηκε στις 28 Αυγούστου 2025, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι και καμία ταυτότητα.

: Κυβερνητικός εργολάβος σε μεγάλη εγκατάσταση στο Αλμπουκέρκι, εξαφανίστηκε στις 28 Αυγούστου 2025, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι και καμία ταυτότητα. Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ: Συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Αεροπορίας στο Οχάιο και συμμετείχε σε προηγμένες αεροδιαστημικές έρευνες του Πενταγώνου. Αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, έχοντας αφήσει στο σπίτι του το τηλέφωνο, τα γυαλιά οράσεως και τις wearable έξυπνες συσκευές του. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχει πλέον και το FBI.

Το «κύμα» θανάτων στη NASA και την αεροδιαστημική

Το νήμα αυτών των περίεργων υποθέσεων άρχισε να ξετυλίγεται το 2023 με τον θάνατο του 59χρονου έμπειρου επιστήμονα της NASA, Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ο οποίος εργαζόταν στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) για σχεδόν 25 χρόνια και κατέληξε στις 30 Ιουλίου, προφανώς από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, δύο ακόμη άτομα που συνδέονταν με το JPL χάθηκαν.

Το 2024, ο ειδικός σε θέματα διαστημικής έρευνας Φρανκ Μάιγουαλντ πέθανε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 61 ετών.

Τον Ιούνιο του 2025, η 60χρονη Μόνικα Ρέζα, αεροδιαστημική μηχανικός και διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του εργαστηρίου της NASA, εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε δάσος του Λος Άντζελες.

Δολοφονίες κορυφαίων φυσικών και θεωρίες

Η εξάπλωση θεωριών συνομωσίας φούντωσε ακόμη περισσότερο μετά τις πρόσφατες δολοφονίες διακεκριμένων επιστημόνων.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο 47χρονος καθηγητής του MIT Νούνο Φ. Τζ. Λουρέιρο, διαπρεπής φυσικός που ηγούνταν του Κέντρου Επιστήμης Πλάσματος και Σύντηξης με στόχο την καθαρή ενέργεια, έπεσε νεκρός από σφαίρες μέσα στο σπίτι του κοντά στη Βοστώνη, από έναν ένοπλο που νωρίτερα είχε σκοτώσει δύο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Τον Φεβρουάριο, ο 67χρονος αστροφυσικός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), Καρλ Γκρίλμαϊρ, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του έξω από το Λος Άντζελες από άγνωστο δράστη.

Πολλοί από τους ανθρώπους που χάθηκαν ή πέθαναν είχαν, σύμφωνα με αναφορές, σχέση με την έρευνα γύρω από τα UFO (ΑΤΙΑ).

Το 2024, ο 39χρονος πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Μάθιου Τζέιμς Σάλιβαν, πέθανε ξαφνικά προτού προλάβει να καταθέσει σε ομοσπονδιακή υπόθεση προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για τα UFO.

Τέλος, οι υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας επανεξετάζουν πλέον και τον θάνατο της 34χρονης Έιμι Έσκριτζ το 2022, η οποία είχε συνιδρύσει το Ινστιτούτο Εξωτικής Επιστήμης (Institute for Exotic Science) στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Με πληροφορίες από: New York Post