Μυστήριο με τον θάνατο βετεράνου της Πολεμικής Αεροπορίας στις ΗΠΑ – Πέθανε ξαφνικά λίγο πριν καταθέσει για τα UFO

Την ώρα που πυκνώνει το μυστήριο γύρω από το μπαράζ θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων που συνδέονται με ευαίσθητη επιστημονική έρευνα των ΗΠΑ, δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ένας βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με μυστικά κυβερνητικά προγράμματα για τα UFO, πέθανε λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών ουσιών μόλις λίγους μήνες πριν από τις ακροάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες της Post.

Η μοιραία νύχτα και το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο Μάθιου Τζέιμς Σάλιβαν, 39 ετών, είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στο Φολς Τσερτς της Βιρτζίνια, στις 12 Μαΐου 2024, από έναν θανατηφόρο συνδυασμό αλκοόλ, αλπραζολάμης, κυκλοβενζαπρίνης και ιμιπραμίνης, σύμφωνα με το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της Βόρειας Περιφέρειας.

Η αλπραζολάμη είναι η γενόσημη μορφή του Xanax, ένα αγχολυτικό φάρμακο, η κυκλοβενζαπρίνη είναι ένα ισχυρό συνταγογραφούμενο μυοχαλαρωτικό που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ η ιμιπραμίνη είναι ένα φάρμακο για παιδιά που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους και της νυχτερινής ενούρησης.

Παρέμβαση στο FBI για «εγκληματική ενέργεια»

Ο μυστηριώδης θάνατος προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» στον Βουλευτή Έρικ Μπέρλισον (Ρεπουμπλικάνος από το Μισούρι), ο οποίος παρέπεμψε το θέμα για έρευνα στο FBI λόγω των «επιπτώσεων στην εθνική ασφάλεια», σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας.

«Ο θάνατος του κ. Σάλιβαν ήταν μια τοπική ιατροδικαστική υπόθεση της Βιρτζίνια, όμως ο τρόπος και οι συνθήκες του θανάτου του εγείρουν ουσιαστικά ερωτήματα, καθώς προετοιμαζόταν να καταθέσει στο Κογκρέσο», αναφέρει η επιστολή με ημερομηνία 16 Απριλίου, η οποία απευθυνόταν στον Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. «Οι ξαφνικές και ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό του προκαλούν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με πιθανή εγκληματική ενέργεια και για την ασφάλεια άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση», τονίζεται.

Στο μικροσκόπιο άλλες δώδεκα περιπτώσεις επιστημόνων

Το FBI είχε αφήσει να εννοηθεί σε ανακοίνωσή του ότι ο θάνατος του Σάλιβαν ενδέχεται να τελεί υπό έρευνα, μαζί με τις περιπτώσεις άλλων δώδεκα αγνοούμενων ή νεκρών Αμερικανών επιστημόνων.

«Αν και δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένα περιστατικά, το FBI ηγείται της προσπάθειας για την αναζήτηση συνδέσεων σχετικά με τους αγνοούμενους και νεκρούς επιστήμονες. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Πολέμου, καθώς και με τους πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους μας στην επιβολή του νόμου για να βρούμε απαντήσεις», ανέφερε το FBI.

Ένας παρασημοφορημένος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών

Ο Σάλιβαν είχε τιμηθεί με το Χάλκινο Αστέρι (Bronze Star) για την ανδρεία του στην Επιχείρηση «Διαρκής Ελευθερία» και αργότερα εργάστηκε για την Υπηρεσία Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αέρος και Διαστήματος, καθώς και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA), σύμφωνα με το επικήδειο σημείωμα.

Ο Σάλιβαν έφερε «το βάρος που έχουν ελάχιστοι επιλεγμένοι σε αυτό το έθνος: να κατανοούν πραγματικά τι συμβαίνει», δήλωσε στην κηδεία ο εν αποστρατεία υποστράτηγος Ντέιβιντ Άμπα, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής ειδικών προγραμμάτων και αργότερα ως διευθυντής του Κεντρικού Γραφείου Προγραμμάτων Ειδικής Πρόσβασης του Υπουργείου Άμυνας.

Ο Σάλιβαν ήταν μέλος ενός λεγόμενου «κληροδοτημένου» προγράμματος UFO (legacy UFO program), το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες «στη σκιά» σε διάφορες υπηρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας, δήλωσαν πηγές στην Post.

Απειλές κατά της ζωής και αντίποινα σε μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Σάλιβαν είχε δει προσωπικά UFO που βρίσκονταν στην κατοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και σκόπευε να εκθέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην ακρόαση του Κογκρέσου τον Νοέμβριο του 2024.

Και άλλοι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος για θέματα UFO έχουν έρθει αντιμέτωποι με απειλές για την ασφάλειά τους, αφού ήρθαν στο φως με πληροφορίες που συγκλονίζουν τον κόσμο.

Ο Ντέιβιντ Γκρας, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας και της κοινότητας των πληροφοριών, ο οποίος κατέθεσε στο Κογκρέσο το 2023 ότι οι ΗΠΑ είχαν στην κατοχή τους UFO και μη ανθρώπινα «βιολογικά στοιχεία», έστειλε επιστολή τον Μάιο του 2022 στον Γενικό Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών (IC OIG), όπου υποστήριζε ότι δέχθηκε σκληρά αντίποινα μετά την αναφορά στοιχείων για UFO.

Ο Γκρας ισχυρίστηκε επιπλέον ότι έλαβε αξιόπιστες απειλές κατά της ζωής του πριν από τις αποκαλύψεις του στο αμερικανικό κοινό. Μια έκδοση της επιστολής του Γκρας στάλθηκε στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή και περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Σάλιβαν, ανέφεραν οι πηγές.

Η υπηρεσία δήλωσε στην Post: «Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών (IC OIG) δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε συνεχιζόμενης ή πιθανής έρευνας».