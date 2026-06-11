Το Ιράν απειλεί τα περιουσιακά του στοιχεία του Έλον Μασκ – «Διατηρούμε το δικαίωμα να επιτεθούμε»

Το Ιράν εξετάζει την απειλή κατά περιουσιακών στοιχείων του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων Starlink και συμφερόντων της SpaceX, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για στρατιωτική χρήση των υπηρεσιών του. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ο Έλον Μασκ παρακολουθεί την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, τον Ιούλιο του 2024. (AP)
Ο Έλον Μασκ παρακολουθεί την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, τον Ιούλιο του 2024. (AP)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει περιουσιακά στοιχεία του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή στους πιθανούς στόχους του.
  • Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Μασκ για στρατιωτικούς σκοπούς.
  • Στο μικροσκόπιο βρίσκονται εγκαταστάσεις Starlink και συμφέροντα που συνδέονται με τη SpaceX στην περιοχή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή».

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Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει περιουσιακά στοιχεία του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή στους πιθανούς στόχους του, σύμφωνα με δημοσίευμα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Μασκ για στρατιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Στο μικροσκόπιο εγκαταστάσεις Starlink και συμμετοχές της SpaceX

Μεταξύ των στόχων που φέρονται να εξετάζονται βρίσκονται επίγειοι σταθμοί του Starlink στο Κατάρ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι υπό εξέταση βρίσκονται και συμφέροντα που συνδέονται με τη SpaceX και τους μετόχους της στην περιοχή.

«Διατηρούμε το δικαίωμα να επιτεθούμε»

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το Fars, η Τεχεράνη θεωρεί ότι διαθέτει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήγματα κατά εγκαταστάσεων που συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα του Μασκ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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