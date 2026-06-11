Το Ιράν απειλεί τα περιουσιακά του στοιχεία του Έλον Μασκ – «Διατηρούμε το δικαίωμα να επιτεθούμε»

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Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει περιουσιακά στοιχεία του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή στους πιθανούς στόχους του, σύμφωνα με δημοσίευμα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Μασκ για στρατιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Στο μικροσκόπιο εγκαταστάσεις Starlink και συμμετοχές της SpaceX

Μεταξύ των στόχων που φέρονται να εξετάζονται βρίσκονται επίγειοι σταθμοί του Starlink στο Κατάρ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι υπό εξέταση βρίσκονται και συμφέροντα που συνδέονται με τη SpaceX και τους μετόχους της στην περιοχή.

«Διατηρούμε το δικαίωμα να επιτεθούμε»

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το Fars, η Τεχεράνη θεωρεί ότι διαθέτει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήγματα κατά εγκαταστάσεων που συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα του Μασκ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.