Θερίζει ο έμπολα στο Κονγκό: 1.000 νέες μολύνσεις το τελευταίο δεκαήμερο

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Η επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές ανακοίνωσαν πως ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 3.200, από τα οποία 1.405 έχουν οδηγήσει σε θάνατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή, το όριο των 2.000 κρουσμάτων είχε ξεπεραστεί μόλις στα μέσα Ιουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 1.000 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών.

Ο ιός Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω της επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η φονικότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της ηπείρου, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του 2018 και του 2020.

Ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία

Η 17η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχτηκε επίσημα τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία.

Οι Αρχές της ΛΔ Κονγκό σημείωσαν στην έκθεσή τους ότι «τα διαθέσιμα δεδομένα επιτρέπουν την παρακολούθηση κατά τρόπο πιο συγκεκριμένο την εξέλιξη των κρουσμάτων και των θανάτων» λόγω της «βελτίωσης» του «εντοπισμού και της επιβεβαίωσης» των κρουσμάτων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Εστία της κρίσης, που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες, είναι η Ιτουρί, επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα· σε αυτή είναι συγκεντρωμένο σχεδόν το 90% των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν απεργίες του υγειονομικού προσωπικού στην περιοχή με κεντρικό αίτημα να τους καταβληθεί η μισθοδοσία τους σε νοσοκομεία και κέντρα θεραπείας του Έμπολα στην περιοχή.

Θεραπείες υπό προετοιμασία

Ειδικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν κινητοποιηθεί για να αναπτυχθούν το ταχύτερο δυνατόν εμβόλια και θεραπείες για το στέλεχος μπουντιμπουγκιό.

Ένας πρώτος εθελοντής έλαβε την Παρασκευή πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος αυτό, ανέφερε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Άλλα πειραματικά εμβόλια κατά του μπουντιμπουγκιό βρίσκονται επίσης σε φάση εσπευσμένης ανάπτυξης προκειμένου να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές, ενώ τελούν υπό προετοιμασία δυο δυνητικές θεραπείες.