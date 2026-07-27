Η AI ξανά στην υπηρεσία Τραμπ στον διπλωματικό πόλεμο με Ιράν – Δείτε φωτό

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας πως η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Παραλλήλως, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δημοσιεύοντας εικόνες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων.

Η ένταση στη δημόσια αντιπαράθεση έρχεται ενώ οι ΗΠΑ απέφυγαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις όσο διαρκεί η αμερικανική παύση. Παρά το προσωρινό «πάγωμα» των επιχειρήσεων, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Ισραήλ προειδοποιούν ότι παραμένουν έτοιμοι να επαναλάβουν τα πλήγματα.

Μιλώντας στη «Wall Street Journal», ο Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες περί περιορισμένων στρατιωτικών αποθεμάτων.

«Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Σειρά εικόνων με απειλητικό περιεχόμενο

Η τοποθέτησή του ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα αποθέματα αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων και αναχαιτιστικών συστημάτων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social σειρά εικόνων με απειλητικό περιεχόμενο για τις ενεργειακές και ναυτικές υποδομές του Ιράν.

Σε μία από αυτές εμφανίζονται πολεμικά αεροσκάφη, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, να βομβαρδίζουν πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η εικόνα συνοδεύεται από τη φράση «Επίθεση στο Χαργκ», αναφορά στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο κέντρο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Διαδοχικές αναρτήσεις

Ο Τραμπ συνέχισε με διαδοχικές αναρτήσεις υπό τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελαιοφόρο». Στις εικόνες εμφανίζεται να κρατά την αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό τάνκερ.

Σε διαφορετικές εκδοχές προστέθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και μορφές που φαίνεται να απεικονίζουν Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες.

Ο Τραμπ έβαλε «φρένο» στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές: «Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε»

Ακολούθησε μία ακόμη εικόνα με τη φράση «Τέρμα οι μηχανές», στην οποία παρουσιάζεται ένα ιρανικό πλοίο να ανατινάζεται.

Ο Τραμπ έβαλε «φρένο» στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές: «Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά απ’ όσα χρειαζόμαστε»

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την παύση των επιχειρήσεών της, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσινγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα.

«Η θέση του Ιράν παραμένει “επίθεση για επίθεση”. Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις, το Ιράν θα σταματήσει επίσης τις επιχειρήσεις του. Αυτό το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Σκεπτικισμός στην Τεχεράνη

Η ίδια πηγή υπογράμμισε, πάντως, ότι στην Τεχεράνη επικρατεί περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία για τις αμερικανικές προθέσεις.

«Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η παύση είναι τακτική και όχι πραγματική», πρόσθεσε.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση ακολούθησε 13 διαδοχικές νύχτες αμερικανικών πληγμάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στη μεγαλύτερη αναζωπύρωση της σύγκρουσης μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Σύμφωνα με το Axios, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση είχε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, της CENTCOM.

Ο Κούπερ φέρεται να ενημέρωσε το Πεντάγωνο, το Γενικό Επιτελείο και τον Λευκό Οίκο ότι οι περισσότεροι από τους στόχους που είχαν επιλεγεί στην περιοχή του Ορμούζ είχαν ήδη πληγεί και ότι η συνέχιση της ίδιας εκστρατείας θα είχε περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Κατά την εκτίμησή του, οι αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν υποβαθμίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά.

Ο επικεφαλής της CENTCOM φέρεται να παρουσίασε ως εναλλακτική επιλογή την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του περίπου 20% των προκαθορισμένων στόχων που δεν είχαν ακόμη πληγεί. Διαφορετικά, σύμφωνα με την εισήγησή του, δεν υπήρχε στρατιωτικός λόγος να συνεχιστούν οι ίδιοι βομβαρδισμοί.

Ο Τραμπ αποφάσισε τελικά, στη σύσκεψη της Παρασκευής, να μην επεκτείνει τον πόλεμο.

Ξεχωριστές αναφορές των «New York Times» και του CNN υποστήριξαν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, εξέφρασαν επιφυλάξεις για μια ενδεχόμενη διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Οι ανησυχίες αφορούσαν το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των αμερικανικών στρατιωτικών αποθεμάτων, επιδείνωσης των σχέσεων με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και πρόκλησης νέων αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία.

«Ηρεμία έναντι ηρεμίας»

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά, τόσο απευθείας όσο και μέσω μεσολαβητών.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μια άτυπη κατανόηση «ηρεμία έναντι ηρεμίας», βάσει της οποίας καμία δεν θα εξαπολύει επιθέσεις όσο διατηρείται η υφιστάμενη παύση.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν «οπλισμένες και έτοιμες» για νέες επιχειρήσεις.

Ο Γουόλτς ανέφερε ότι έχουν μεταφερθεί επιπλέον στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει κάποιο περιθώριο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Τους δίνει λίγο χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί «με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία».

Μιλώντας επίσης στο Fox News, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει είτε όταν ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς είτε όταν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Εάν το Ιράν ή οι οργανώσεις που υποστηρίζει επιτεθούν στο Ισραήλ, θα κάνουν ένα τρομερό λάθος, επειδή η απάντηση του Ισραήλ θα είναι πολύ, πολύ ισχυρή», προειδοποίησε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ δεν σκοπεύει να παρουσιάσει πολλά νέα στοιχεία, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται στενά.

«Είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία να καθίσουμε με τον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο Τραμπ, και να ακούσουμε τι έχει στο μυαλό του, διότι πιστεύω ότι, από πολλές απόψεις, είναι δική του απόφαση», είπε αναφερόμενος στο μέλλον της σύγκρουσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με διακηρυγμένο στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος και την καταστροφή των πυρηνικών και βαλλιστικών του δυνατοτήτων.

Η ιρανική απάντηση

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διερχόταν προηγουμένως περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εμπορικών μεταφορών πετρελαίου.

Οι εχθροπραξίες τέθηκαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ενώ τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε ούτε στη συμφωνία ούτε στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσινγκτον επανέλαβε αργότερα τις επιθέσεις της κατά του Ιράν, απαντώντας στις συνεχιζόμενες ιρανικές ενέργειες εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.