Βόρεια Κορέα: Συνεχίζει απτόητη την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου

Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε τη Δευτέρα πως θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί «χωρίς ούτε στιγμή στασιμότητας», χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μία έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί «υπεύθυνο πυρηνικό κράτος».

Η ισχυρή αδελφή

Τη θέση αυτή εξέφρασε η Κιμ Γιο Γιονγκ, ισχυρή αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία συχνά τοποθετείται εκ μέρους της ηγεσίας της χώρας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.